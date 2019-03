En 1919 el Tratado de Versalles obliga a los alemanes a vestir con chanclas y calcetines

Las efemérides de la semana que te ayudarán a sobrellevar la resaca electoral.En España, la empresa automovilística SEAT saca al mercado el turismo 600, bajo la licencia de la FIAT sobre el original Fiat 600. Comúnmente conocido como Seiscientos, Pelotilla o Ingenio de Satán (esto entre la comunidad Amish) este automóvil fue uno de los más populares por ser el primer vehículo motorizado al que pudieron acceder muchas familias españolas y algunas murcianas. El Seiscientos se llamó así porque era capaz de albergar a ese número de personas en su interior, más cinco colchonetas de playa, dos perros y un hijo del vecino muy amiguito de los críos.En Francia se firma el Tratado de Versalles. De todas las disposiciones del tratado, la más controvertida acordaba que Alemania aceptase toda la responsabilidad moral y material de haber causado la Primera Guerra Mundial y, bajo los términos de los artículos 345-346, debía ceder importantes territorios, pagar una desorbitante indemnización a los países Aliados y obligar de por vida a los ciudadanos alemanes a vestir con chanclas y calcetines.En España, la localidad de Santander recibe el título de ciudad. Hasta entonces Santander tenía el título de Bicicleta. Pero saltaba a la vista que no lo era.En Alemania, Adolf Hitler, el Daniel el Travieso de la política del Siglo XX, ordena la «purga» de los principales dirigentes de las SA, las milicias de asalto del partido nacionalsocialista alemán. Esta matanza se llevará a cabo la noche de este día y la madrugada del 1 de julio y será conocida como la Noche de los cuchillos largos o el Ven acá pa’ acá que te lo voy a explicar. De esta manera Hitler eliminaba a la oposición interna Nazi y mandaba un claro mensaje al mundo: “aquí manda mi polla”.La empresa japonesa Sony presenta el reproductor de casetes conocido como walkman. Este nuevo artilugio significó una estocada mortal al vinilo y permitió que la experiencia musical pasase de ser comunitaria a individual, facilitando la vida así a millones de adolescentes mohínos y asociales que podían aislarse y permanecer en su mundo interior sin tener contacto con terceros.En distinto ciudades del planeta se celebran conciertos simultáneamente para exigir el fin de la pobreza en el mundo. A las pocas horas es escuchada esta demanda y el hambre desaparece por completo, sin embargo diez minutos después vuelve con más fuerza.En París, muere Jim Morrison, cantante estadounidense, líder de la banda The Doors y un tipo bastante parecido a Val Kilmer. Jim Morrison murió a los 27 años al igual que otros músicos como Brian Jones, Robert Johnson, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse y un muchacho muy simpático de Valladolid que tocaba la guitarra en la Orquesta Declamaciones. The Doors - Love Street