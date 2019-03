En 1908, el emperador chino de dos años de edad nombra a Peppa Pig ministra de Cosas Chulis

En Oak Grove (Alabama) un meteorito del tamaño de una manzana golden (pero seguramente con algo más de sabor) y de 3,8 kg golpea a la señora Anna Hodges. La piedra le produce un hematoma en la cadera izquierda y convierte a la señora Grove en el primer caso conocido de una persona golpeada por un meteorito. Existían muchas más posibilidades de que le tocará la lotería que un aerolito, incluso sin necesidad de comprar un boleto.En Montgomery (Alabama), Rosa Parks se niega a ceder el asiento en un autobús público a un blanco. A continuación reproducimos la conversación.Disculpe, me quiero sentar.Es evidente que está ocupado.Pero estoy con muletas.No cuela.Y soy una persona mayor.No.Y estoy embarazado.Se siente.Mira, se acabó. ¡Soy blanco!Yo Rosa. Encantada. Comienza la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos.En China, Puyi es nombrado emperador con dos años de edad. El primer decreto del bebé emperador es que le cambien los pañales y le limpien el culete con toallitas húmedas. Esta medida conecta con el pueblo por su pragmatismo e integridad, aunque los sectores más críticos le acusan de llevar un régimen excesivamente personalista. Puyi nombra Primer Ministro a Pocoyó y Peppa Pig será su ministra de Cosas Chulis.En la Conferencia de Malta, pocos días después de la Caída del Muro de Berlín, los presidentes de Estados Unidos, George H. W. Bush (más conocido como «el padre del mendrugo»), y la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, dan por finiquitada la «Guerra Fría». A partir de entonces tampoco es que el mundo sea un sitio más seguro y los juegos olímpicos han perdido interés.Albert Rivera es elegido delegado de clase en séptimo de EGB. (Esta efeméride forma parte de la campaña «Ningún día sin que aparezca Rivera»).Se descubre el planeta Kepler-22b, el primer planeta extrasolar donde podrían darse las condiciones necesarias para ser habitable. Desde la fecha que el ser humano fijó su ojo en este planeta como posible hábitat comenzó la cuenta atrás para su extinción. Yo ya me he reservado una parcela.Muere Roy Orbison. El cantante estadounidense fallece sin saber que una de sus canciones daría título a una película que por ley está obligada a emitirse cada mes en televisión. Y aun así siempre acabamos viéndola. Roy Orbison - Oh, Pretty Woman (from Black & White Night)