En 1895, los hermanos Lumière meten el palo con las palomitas y los refrescos

En París, los hermanos Louis y Auguste Lumière realizan la primera exhibición pública de su cinematógrafo. Si los hermanos Lumière hubiesen estrenado una película de José Luis Garci, el cine hubiese muerto ese mismo día, y a otra cosa. Ya en esa época, a las familias que acudieron a la demostración lo que realmente les salió caro no fue la entrada, sino las palomitas y los refrescos.En España entra en vigor la nueva Constitución. Los padres de la misma la tomaron de la mano de dios en el monté Sinaí esculpida sobre piedra. Toda menos el artículo 135. Ese, dijo dios: “cambiadlo a vuestro antojo cuando Alemania os lo diga”.En la India Majatma Gandhi dimite de la presidencia del Partido del Congreso Nacional Indio. Sus palabras fueron las siguientes: “¡Me tenéis hasta la polla!”. Gandhi era una buena persona, ahí está su legado pacifista, pero también tenía un pronto muy malo. Eso no se cuenta.Nikolái Bulganin afirma ante el Soviet Supremo que la Unión Soviética posee "el arma absoluta", un artefacto letal de destrucción. Muchos creen que se trata de un cohete intercontinental con capacidad para transportar la bomba H a una distancia de 4000 km, pero en realidad es un largometraje de José Luis Garci de cuatro horas de duración. Estados Unidos responde abasteciéndose con la filmografía completa de Isabel Coixet. La Guerra Fría no ha hecho más que comenzar.En la Nochevieja de este año, el dúo cómico Martes y Trece presenta en España el video clip Thriller (John Landis), de Michael Jackson. Cuando uno cree que los ochenta están sobrevalorados aparecen Millán Salcedo mezclado con Michael Jackson y te reconcilia con aquella década. Michael Jackson - Thriller

Entra en vigor la libre circulación de trabajadores españoles en la Comunidad Económica Europea. No se acabó de entender la idea, se trataba de que pudiéramos circular libremente, no de que no viésemos obligados a hacerlo.El hermano de Prudencio Induráin, Miguel, se retira del ciclismo profesional.