En 1853 nace Vincent van Gogh, pintor y primer donante de oreja

Las efemérides de la semana que Amancio Ortega jamás podrá conseguir con dinero.En Madrid, el militar e ingeniero aeronáutico español Virgilio Leret patenta el primer motor a reacción, conocido como mototurbocompresor de reacción continua. Este proyecto no pudo ser desarrollado puesto que sólo un año después Virgilio Leret fue fusilado por Franco. Y en definitiva, estos dos hechos juntos resumen el I+D+i en España a lo largo de la historia.Tras la derrota de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, el último soldado norteamericano es echado del país. Para que la humillación sea completa, los vietnamitas embadurnan al soldado de brea y le vuelcan varios sacos de plumas de gallina, al tiempo que lo tiran al pilón al grito de “si no eres del pueblo, no te acerques a las mozas, que no se te ha perdio nah por aquí, anda y lárgate, que vas a salir mal parao”.. Nace el pintor holandés Vincent van Gogh, también conocido como el “Loco del pelo rojo”, el “Pelo Panocha” o “ese chalado pelirrojo muerto de hambre del tercero izquierda que no pinta más que monigotes y no va el so gilipollas y se corta una oreja”. Imagen no disponible | Montaje En los astilleros de Belfast (Irlanda del Norte), comienza la construcción del RMS Titanic, el mayor barco del mundo en el momento de su inauguración, tres años después. Durante su construcción no se escatimó en incorporar todo tipo de lujo al transatlántico, salvo dos cosas: un detector de icebergs y poner Toblerones en el mueble-bar de cada camarote. Lo primero, llevó al desastre; lo segundo, fue un detalle muy feo por parte de la compañía. Es justo subrayar las dos cosas.En España, las tropas sublevadas contra la República ganan la Guerra Civil. Comienza una dictadura encabezada por el general Francisco Franco que durará hasta la muerte del mismo en 1975. Aunque hay voces que afirman que la dictadura pudo durar menos, ya que según sus investigaciones, Franco murió 15 años antes en un accidente de snowboarding. Sin embargo, la CIA (en connivencia con los servicios secretos españoles) puso a un doble para que la dictadura perdurase más allá de los 80 y poder evitar así la Movida madrileña. No pudo ser.El ginecólogo italiano Severino Antinori afirma que ha clonado con éxito a un ser humano. El debate moral se centra en saber concretamente qué ser humano ha sido clonado. En un estudio realizado por The Time, a un 68 % de los encuestados les gustaría que fuese Jesucristo y un 23 % se decanta por el Pato Donald. Resultó bastante embarazoso a los encuestadores explicar que ambos eran personajes de ficción.Estados Unidos firma el Plan Marshall, un programa de ayuda económica y estrategias de coaching para los países de la Europa occidental devastados durante la Segunda Guerra Mundial. En el paquete básico se incluía un cheque de 1.000 dólares, un pack de 6 latas de Cocacola, un par de vaqueros y la obligación de emitir un telefilm por las tardes hasta el fin de los días.