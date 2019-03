En 1775 el hashtag #BritánicosGoHome dio inicio a la guerra de independencia de los Estados Unidos

Segundo día del juicio a Martín Lutero durante la asamblea de la Dieta de Worms. Lutero rechaza retractarse de sus escritos en los que criticaba las prácticas y costumbres de la Iglesia católica aún a riesgo de ser excomulgado. Recreamos el momento. —Martin Lutero, ¿te retractas? —No. —Cabezón es el tío, oye.En Estados Unidos comienza la Guerra de la Independencia contra el Imperio británico. Las primeras protestas empiezan a partir de un hashtag muy duro que rezaba así: #BritánicosGoHome. Esta etiqueta desmoraliza a las tropas británicas, pero estas se rehacen y contraatacan con la etiqueta #TodomosSomosImperio. Poco después se inicia un ataque de memes por parte de los independentistas que declinaría finalmente la balanza a favor de las colonias insurgentes.Leslie Irvin ejecuta el primer salto en paracaídas. Al día siguiente realiza el primer salto en paracaídas, ahora sí, acordándose de abrirlo.En España, el Congreso de los Diputados aprueba por primera vez el proyecto de ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los que se oponen a esta ley sostienen que se apruebe el proyecto, pero sin llamarlo “matrimonio”, aunque realmente tampoco quieren que le llamen “mismo sexo” e incluso los más radicales dudan de si llamarles “personas”. Con arreglo a ello, la ley se hubiera llamado de la siguiente manera: “Uniones entre esos del mismo eso”.Justo 259 años después del nacimiento en Königsberg del filósofo alemán Enmanuel Kant, la banda de música Vulpes interpreta el sencillo «Me gusta ser una zorra» en el programa Caja de ritmos de TVE. El programa fue cancelado a raíz de la polémica que se generó. La canción era una adaptación de "I Wanna Be Your Dog" de la banda de rock americana The Stooges, que a su vez era una reinterpretación del ensayo breve “Yo quiero ser tu imperativo categórico” de Kant. Atended, pero dónde dice “zorra” cámbiese por “imperativo categórico”. Tiene sentido: "Me gusta ser una zorra" (1983)

. Se sube el primer video en Youtube. En esa época los vídeos eran en blanco y negro y no existía el sonido. Un pianista acompañaba en directo las imágenes con música. Hoy en día Youtube es considerado por muchos el octavo arte.Jordi Pujol es elegido presidente de la Generalitat de Catalunya. El nuevo President defiende un gran proyecto de país, el país al que ama y por el que tanto ha luchado: Andorra. * Afirmación totalmente inventada y, por qué no decirlo, también bastante gratuita y con la que el autor tampoco se compromete. Sólo responde a la ponzoñosa intención de crear polémica en las redes, algo, si cabe, bastante inocente.