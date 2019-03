El Watergate escondía cintas de Nixon cantando éxitos de Raffaella Carrà

El conde Ferdinand von Zeppelin efectúa el primer vuelo a bordo de un dirigible que se conocerá con su propio nombre. Primero lo llamó Ferdinand, pero tuvo escaso éxito comercial. No tardó en cambiarle el nombre por Von. Si bien logra cierto éxito entre la aristocracia más rancia, no acaba de conectar con el pueblo. Fue idea de una empresa de marketing dirigida por su cuñado llamarle Zeppelin. El éxito es inmediato. Todos los niños quieren tener uno. Esas navidades es el regalo estrella. Los padres tienen que ampliar las habitaciones de los críos para meter un bicharraco de 200 metros de largo.

En el Pacifico durante la Segunda Guerra Mundial da comienzo la batalla de Guam que enfrentará al ejército estadounidense contra el Japonés. No confundir con la Batalla de Wham! que enfrentó al ejército estadounidense contra la música de Jorge Michael.En el complejo hotelero de Bretton Woods (Estados Unidos) concluye la conferencia económica del mismo nombre que convino la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. A Grecia no le gusta esto.. En Estados Unidos, el presidente Richard Nixon se niega a ceder las grabaciones que le implican en el caso Watergate. Existen indicios de que el trigésimo séptimo presidente de los Estados Unidos aparece en dichas cintas cantando "Hay que venir al sur" de Raffaella Carra. Adjuntamos la documentación gráfica que lo demuestra.

En París (Francia), el hermano de Prudencio Indurain consigue por cuarta vez consecutiva el Tour de Francia.WikiLeaks filtra documentos secretos sobre la Guerra de Afganistán. También saca a la luz una conversación tuya de Facebook que no querrás que conozca tu pareja y unas fotografías de Richard Nixon travestido de Rafaella Carra.Isabel Coixet escribe un guion de humor. Parece que es de mucha risa. Sin embargo, en un último arrebato lo relee y sin dudarlo lo rompe en mil pedazos. Se enfada mucho consigo misma por haber sucumbido ante la comedia. Se promete que no lo volverá a hacer. Finalmente quema los restos del guion y se come las cenizas.