El test más personal a René Descartes que no dudará en contestar

Nos reunimos conen una céntrica cafetería de París. El padre de la duda metódica llega con algo de retraso a la cita porque dudaba del lugar exacto dónde habíamos quedado. Una vez acomodado y con un poleo-menta entre las manos el filósofo francés responde al cuestionario de nuestra revista.Pues no sé. Porque no tengo claro si lo primero es despertarme y luego abrir los ojos o abrir los ojos es lo que hace que me despierte. Así que dudo.También lo dudo. Como comprenderás estoy dormido y no lo puedo saber con exactitud.Hay tantos, que me haces dudar.Puede.Quizá.Y tu padre qué tal mea.Pues no te creas. Uno a veces no sabe si es un genio o un idiota, la línea es tan delgada, ¿verdad? Así que puede que un genio maligno me haya hecho defectuoso y yo no puedo llegar a saber que soy imbécil. Así que me haces vacilar.Te vas a reír, pero tengo dudas. Pero diría que en caballo. O no.Uy, no sé.Pff… déjame pensar… dudo de todo. Pero más que una manía es un método. Así que mejor no pongas nada.Mmmm… la pasta, sin duda. Bueno, espera. La paella. Pero paella, eh, no arroz con cosas. Aunque si soy sincero realmente lo que me pirra por encima de todo es el cordero lechal. Creo. O no.Me haces dudar.No estoy seguro.Joder, qué manía tenéis en estos cuestionarios con que nos perdamos.Una vez maté a un hombre y me gustó.Ah, pues ahora me haces dudar.Mickey Mouse.¡No jodas! Pues ahora no sé cuál decirte.El verano que cumplí quince años en el lago Tupekwuata. Allí aprendí un par de cosas sobre amor y lubricación con una chica 37 años mayor que yo.Pero no estoy seguro de que lo haya soñado y la mente me esté jugando una mala pasada. Así que tengo mis reservas.¿En serio? ¿Qué clase de pregunta es esta?Esto… ¿?¿Hola?No me digas que soy un androide, ay dios.Vaya, comienzas a comprender de qué va el rollo.Siguiente.Next.Ahí me pillas.Tengo mis reticencias para escoger una.¡Anda! Esta la tengo muy clara: “Never Gonna Give You Up”, de Rick Astley. Temazo.

Pues, mira, no. O sí.