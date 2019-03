El Presidente americano Franklin D. Roosevelt usa frases de Chiquito en su discurso

Imagen no disponible | Montaje

Las EFEMÉRIDES de la semana que Charles Bronson no pudo disfrutar. 7 de marzo de 321. El emperador romano Constantino I el Grande declara el domingo como séptimo día de la semana sustituyendo al sábado judío. Además establece que el domingo fuera considerado como el principal día de la semana. En el Código Justiniano se puede leer lo siguiente: “ Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades, y los oficios de todas las artes. Y vístase con chándal o cualquier otra prenda que sea cómoda de llevar. También es de obligatorio cumplimiento comprar el Marca y hacer el vermut”. (Código de Justiniano, libro 3, título 11, párrafo 3) 8 de marzo de 1820. Fernando VII, jura la Constitución española de 1812 y suprime la Inquisición. Eso sí, lo hace cruzando los dedos, código universal que desactiva cualquier juramento. 9 de marzo de 1959. Se pone en venta la muñeca Barbie. En su origen Barbie tenía una enorme cabeza parecida a una patata, lucía sombrero y un gran bigote. Los elementos de su cara se podían extraer y combinar de diferentes maneras provocando una gran hilaridad. En un viaje a Venezuela, Barbie se opera y adquiere el físico que conocemos ahora. 10 de marzo de 1814. Fernando VII vuelve a España y abole la Constitución de 1812. Los diputados liberales protestan. Así fue el diálogo con el rey. Fernando VII: Queda abolida la Constitución de 1812. Liberales: No puede ser. La juró. Fernando VII: En efecto, pero cruce los dedos. Liberales: Ah, en ese caso el juramento no tiene validez, puesto que es de conocimiento general que cuando se jura cruzando los dedos se desactiva automáticamente dicho juramento. Menudo granuja está usted hecho, majestad. Fernando VII: Jejeje… 11 de marzo de 1702. En Londres se publica The Daily Courant, el primer periódico de publicación diaria de la historia. El periódico abrió en portada con una foto de un gato y el siguiente titular: “Este gato conoce a una mamá chimpancé, lo que viene a continuación te sorprenderá”. En las páginas del interior podemos leer cómo la mamá chimpancé revienta de un pisotón al gato. Este hecho visto con los ojos actuales nos sobrecoge, pero en el siglo XVIII los gatetes sólo se les quería por su capacidad para cazar ratones y poco más. 12 de marzo de 1933. En Estado Unidos, durante la Gran Depresión, Franklin D. Roosevelt se dirige a la nación por primera vez como presidente. El discurso está plagado de referencias a Chiquito de la Calzada, como “La cosa está mu mal”, “No puedor, no puedor”, o "¿Te da cuen?". Roosevelt conecta inmediatamente con el pueblo, quien ve en su presidente y sus palabras una nueva esperanza para el futuro. Dios bendiga a América. 13 de marzo de 2013. El Cónclave elige como papa al argentino Jorge Mario Bergoglio, quien toma el nombre de Francisco. El pop llega al Vaticano.

