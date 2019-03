El ejercito y el colectivo de pasteleros se levantan contra la Segunda República española

El Hollywood Sign, el famoso rótulo gigante, se coloca oficialmente en la colina conocida como Monte Lee, en Hollywood, Los Ángeles. Originalmente se leía “Hollywood: hogar de cuatreros y camareras con sueños truncados”, más adelante, en 1953, se dejó tan sólo la primera palabra y cinco años después se cambió la tipografía comic sans por la actual. Hay voces (muy pocas) que piden que se vuelva a la comic sans.Pat Garrett asesina a las afueras de Fort Sumner a Billy el “Pre Púber”, también conocido como Billy “el Niño”. La leyenda cuenta que Garrett se disfrazó de Teletubbie morado y engañó al joven forajido atrayéndolo con simpáticas muecas, para coserle a balazos una vez que lo tuvo a tiro. Bob Dylan escribió una canción sobre este mítico episodio. Sin embargo, el poderoso lobby de los teletubbies consiguió que esta obra no viera la luz tal como la había compuesto Dylan. El genio de Minnesota tuvo que hacer grandes cambios y esa gran genialidad se quedó finalmente en la mediocre Knockin' On Heaven's Door, canción que formó parte de la película Pat Garrett and Billy The Kid (1973) de Sam Peckinpah . Bob Dylan - Knocking on Heavens door

En una fiesta en Rodeo Drive (California) Errol Flynn se saca el pene y toca al piano con meritorio acierto Somewhere Over the Rainbow. El público reclama bises.Se publica por primera vez El guardián entre el centeno, de J. D. Salinger. Obra que ha dado pie a que cada año desde su aparición las editoriales promocionen sus nuevas novelas de temática adolescente con frases como “el nuevo Salinger”, “ El guardián entre el centeno de nuestra época” o “aunque con problemas de riñón, afroamericano, 73 años, padre de 6 hijos y 24 nietos y con un dragón rosa el protagonista recuerda mucho a Holden Caulfield”. Aplíquese esta estrategia editorial también a Charles Bukowski.En la Isla de Perejil, al alba y con tiempo de levante, duro levante, soldados españoles desalojan a soldados marroquíes que días antes habían ocupado la isla (islote). Los veteranos de aquella guerra a la que nunca tuvimos que haber ido sufren las consecuencias de lo que allí vivieron. Un alto porcentaje padece lo que se conoce como la mirada de las 1000 yardas. Sólo son capaces de revivir el horror. Marihuana, la carta de una novia que ya no verán, compañeros que se mueren en los brazos, los charlis por todas partes… suena algo de The Doors. Imagen no disponible | Montaje En España, el colectivo del ejército, a quien no le gustaba nada lo que se cocía durante la Segunda República, se levanta en un golpe de Estado que da inicio a la Guerra Civil. No sabemos lo que opinaba sobre la Segunda República el colectivo de pasteleros, pero poco importa porque no tenían armas. Siempre que se considere que una manga pastelera no es un arma.Ninguna construcción de Calatrava sufre daños significativos.