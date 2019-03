El creador de la palabra "serendipia" también inventó "salchipapa"

Las efemérides de la semana que tu hijo te pedirá que le leas para dormirEn Roma, tras una noche de negociación, Claudio es nombrado emperador. ¡En una noche¡ Parece que en el Imperio Romano era más sencillo elegir emperador que en España investir presidente. Claro que en Roma no tenían a Pablo Iglesias, Albert Rivera, Pedro Sánchez o Mariano Rajoy. Eso también hace.El ingeniero escocés John Logie Baird presenta en público su prototipo de televisor basado en el disco de Nipkow. Es la primera demostración de una tecnología con capacidad para mostrar imágenes en movimiento. Ya en este momento el señor Bair ofrece a los asistentes un paquete básico que incluye la mejor selección de canales; más de 1.000 títulos de series, películas y documentales; llamadas ilimitadas y toda la Liga y Champions League. *En Inglaterra, el político Horace Walpole crea la palabra “serendipia” en una carta al escritor Horace Mann. Recordemos que “serendipia” es ese hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se está buscando otra cosa distinta. Algunos ejemplos de serendipia son la Viagra, la penicilina o el Pequeño Nicolás. En la misma carta el señor Walpole también crea las palabras “mortadela-con-aceitunas”, “batamanta” y “salchipapa”.En Dinamarca se crea el juego de piezas de plástico interconectables LEGO. Ahora es la tercera empresa de juguetes del mundo. Incluso los diminutos hombrecillos han protagonizado películas en la gran pantalla. José Luis Garci está trabajando para conectar con la juventud en una versión de “Volver a Empezar” versión LEGO.El presidente de los Estados Unidos George W. Bush acuña para los países que apoyan el terrorismo (Iraq, Irán y Corea del Norte) el término “Eje del Mal”. Es obvio que George W. Bush se olvidó incluirse a sí mismo.The Beatles ofrece su último concierto sobre el tejado del edificio Apple en Saville Road, Londres. También aprovecharon para tender la colada y sembrar dos plantas de marihuana. Durante la grabación, John, Paul, George y Ringo tuvieron problemas con la comunidad de propietarios. El ruido provocado por el concierto aviva el malestar entre los vecinos, molestos ya con el cuarteto de Liverpool por negarse estos a pagar una derrama para arreglar la fachada del edificio. The Beatles - Don't Let Me Down

En Madrid, más de 300.00 personas asisten a la marcha organizada por Podemos para pedir un cambio político. Siempre es buen momento para recordar el vídeo del discurso rapeado de Pablo Iglesias. Rap PABLO IGLESIAS en la puerta del SOL

