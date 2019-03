El bajante de la Capilla Sixtina según Miguel Ángel

capillasixtinaok | Liopardo

PAPA JULIO II: Y esta es la Capilla Sixtina. MIGUEL ÁNGEL: No está mal la choza. PAPA JULIO II: Me gustaría redecorar la bóveda con alguna obra de singular belleza para que sea admirada durante siglos. MIGUEL ÁNGEL: Típico. Lo que me piden todos los clientes. Que dure la obra. No se preocupe que yo trabajo con materiales de calidad. Primeras marcas. Pero le tengo que dar una mala noticia. La bóveda está hecha un desastre. PAPA JULIO II: Qué me dice. MIGUEL ÁNGEL: Lo que oye. Eso tiene un trabajo enorme de saneamiento, quitar el estucado… PAPA JULIO II:¿Qué estucado? MIGUEL ÁNGEL: Si rasca el techo al final sale el estucado. Durante el siglo XV estuvo muy de moda. Influencia de Venecia. En resumen, pintar está bóveda tiene un trabajazo enorme. Voy a tener que contratar a más hombres. Buenos profesionales, eso sí. PAPA JULIO II: No me gustaría que se fuese de presupuesto. MIGUEL ÁNGEL: Ya estamos. ¿Sabe dónde queda el bajante? PAPA JULIO II: ¿Cómo? MIGUEL ÁNGEL: La tubería del edificio que da al canal principal. Es importante saber dónde está porque me huelo que según los años que tiene esta finca la tubería debe de estar carcomida. ¿Tienen problemas de humedad? PAPA JULIO II: Pues ahora que lo dice… MIGUEL ÁNGEL: Me cago en mi madre, lo que me temía. Hay que cambiar todas las tuberías. Súmele el doble de lo que tenía previsto. Mi cuñado se lo puede hacer, es un fontanero muy fino, pero la factura pica. Intentaré que sólo le cobre los materiales. Pero no cuente con ello. PAPA JULIO II: Vaya. MIGUEL ÁNGEL: Es mejor cambiar la tuberías ahora que más adelante, luego será peor. Lo que se ahorre ahora lo pagará multiplicado por tres mañana. PAPA JULIO II: En fin. ¿Y ha pensado con qué motivos decorará la bóveda? MIGUEL ÁNGEL: Pues algún vinilo chulo, yo qué sé. Mi hija es la que lleva el tema decoración. La muchacha estudió en París, en una escuela de pago. Me deslomé trabajando para pagarle la matrícula. Pero me ha salido la chica con mucho gusto. PAPA JULIO II: ¿Un vinilo? Había pensado algo de pintura, personajes bíblicos, no sé, lo que se le ocurra, pero no estoy seguro de los vinilos. MIGUEL ÁNGEL: Pues con un seis y un cuatro le hago su retrato. PAPA JULIO II: No quiero mi retrato. MIGUEL ÁNGEL: No se ponga nervioso, hombre. Pero ya está exigiendo mucho. Aún le tengo que hacer un presupuesto y no sé cuando podré comenzar porque estamos metidos a pleno rendimiento en una urbanización. Cuarenta chalets. Me queda por vender alguno. ¿Está interesado? Para cuando deje de ser Papa. PAPA JULIO II: Espero que sea la muerte lo que me impida ejercer mi papado. MIGUEL ÁNGEL: Bueno, pues para los fines de semana. Tiene un merendero muy cerca. Le encantará. PAPA JULIO II: No me interesa. Centrémonos en la bóveda de la Capilla Sixtina. Me gustaría que fuera pintura al fresco y que las figuras de los doce apóstoles aparecieran en el centro de la bóveda y algo también del Génesis. MIGUEL ÁNGEL: Eso está muy bonito, pero es tontería y un gasto de dinero para nada. Luego no se verá. PAPA JULIO II: No le entiendo. MIGUEL ÁNGEL: Pues que el falso techo que quiero instalar en la capilla al final no permitirá que se vea. PAPA JULIO II: No quiero falso techo. MIGUEL ÁNGEL: Hágame caso. Es lo que se estila. Y además nos permite esconder el cableado y el aire acondicionado. PAPA JULIO II: Me niego. MIGUEL ÁNGEL: No sea cabezota. Que el falso techo es muy práctico y luce mucho. PAPA JULIO II: No doy crédito, usted no está a la altura del genio del que me habían hablado. MIGUEL ÁNGEL: Pero qué dice, yo soy un profesional de primer. Llevo en la obra desde que tenía doce años y me puse a trabajar con mi padre de encofrador. PAPA JULIO II:¿Encofrador? MIGUEL ÁNGEL: A destajo trabajábamos. Catorce horas al día. Mire mis manos. Enséñeme las suyas. PAPA JULIO II: ¿Usted no es Miguel Ángel? MIGUEL ÁNGEL: Ese soy yo. PAPA JULIO II: ¿Miguel Ángel Buonarroti? MIGUEL ÁNGEL: Ah, no. Yo soy Miguel Ángel García Gómez. PAPA JULIO II: Ay, dios. MIGUEL ÁNGEL: Me cago en mi padre. Ya me ha pasado otras veces. Mira que le dije a ese artistucho que no utilizase su nombre de pila como nombre artístico. Que nos iba a dar muchos problemas. Ya me ha pasado otras veces. ¿Ahora quién me paga a mí este tiempo? Que soy autónomo. PAPA JULIO II: Una pena. Se tiene que marchar. No me interesa. MIGUEL ÁNGEL:¿Pero ya que he venido el bajante lo arreglamos o no?

