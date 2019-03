En el día de su 77 cumpleaños, te contamos 1845 cosas que no sabías de Bob Dylan

1. En realidad Bob Dylan se llama Robert Allen Zacarias Edward Joel Ethan Zimmerman. Además de Bob Dylan ha tenido otros nombres artísticos como El niño de la Guitarra, Bob el Triste, Bob el Brasas, Bob el Tocapelotas y Bob, vete a dar por culo a tu puta madre con la guitarrita. En los últimos años también ha usado Robert Prosinečki y Mutombo.

2. La primera guitarra con la que el genio de Minnesota empezó a tocar sus primeros acordes fue un piano de cola. Su padre tenía serias dudas al respecto, aquel instrumento le parecía demasiado negro para ser una guitarra. El joven Bob mostró una gran independencia y personalidad al mantenerse firme en su nueva adquisición. Y para demostrarlo asistió, no sin ciertos problemas de movilidad, a clases del profesor Goldman durante dos meses.

3. La canción Ella (Tu piel morena) de Viceversa es una adaptación libre de «Blowin' in the Wind». Se advierte claramente en los versos: ‘Tu pelo suelto moldea el viento, cuando te miro me pongo contento.”

4. A principio de los años 60, Dylan dejó la universidad y se trasladó a Nueva York. Durante las primeras semanas, para poder costearse los gastos en la Gran Manzana, efectuó pequeños trabajos musicales en Greenwich Village. Aunque hacer de segunda vedette en un vodevil inspirado en los últimos días de la perra Laika no le llenaba artísticamente. Pese a obtener pingues propinas por sus bonitas piernas, no tardó en dejarlo.

5. Aunque su música estuvo ligada a los movimientos civiles de la década de los 60 y Bob Dylan ha sido considerado un artista comprometido en temas sociales, en realidad siempre ha escabullido ser presidente de su comunidad de vecinos, lo que indica el escaso compromiso del artista americano con los temas más delicados de la sociedad.

6. Bob Dylan ha aparecido en varias películas. Su papel más destacado es el de Tia Polly en una telefilm basado en las aventuras de Tom Sawyer.

7. Al finales de la década de los 70, Dylan se convierte al catolicismo después de asistir a una misa de doce. Existen muchas teorías acerca de las razones que le llevaron a tomar esta decisión, aunque la que toma más fuerza en los últimos años es porque le salió del nardo (circuncidado). Grabó dos álbumes sobre temática religiosa: “Se me pega la oblea en el paladar” y “Arzobispo, por el amor de dios, baje a ese crío de sus muslos”.

8. Cuando la Academia Sueca llamó a Bob Dylan para comunicarle que había sido galardonado con el Nobel de Literatura, el músico estadounidense se encontraba en clases de zumba. La Academia le llamó en repetidas ocasiones sin obtener respuesta del cantante. En la última llamada dejaron un mensaje de voz que decía lo siguiente: “Quita el puto contestador”.

9. Bob Dylan se gastó los 9 millones de coranas con las que estaba dotado el Nobel de Literatura en eyeliner waterproof porque según declaró “pensaba que era una moneda de mierda sin ningún valor”.

10. Para el resto de curiosidades te remitimos a su página en Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Dylan#Nobel_Prize_in_Literature

11. Si no fuera suficiente y crees que no llegas a las 1845 curiosidades que se te han prometido en el ponzoñoso titular, te recomendamos DYLAN CHRONICLES (VOL. I) y DYLAN CHRONICLES (VOL. II).

12. Si aún así tampoco llegas al número de marras, te podemos pasar su número personal y que te cuente curiosidades de su vida él mismo, pero te advertimos, no suele coger el teléfono cuando está en clases de zumba y tiene contestador.