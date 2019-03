Descubrimos el origen de la canción más famosa sobre Franco

carreroblancook | Liopardo

FRANCO: Y entonces el fiero comunista se comió a Caperucita Roja por ser una desmelenada e ir sola a altas horas de la noche por esos lugares tan peligrosos… NIETA: Tengo sueño, abuelito. FRANCO: Pues a dormir y a soñar con los angelitos, mañana seguiremos con el cuento... NIETA: ¿Abuelito? FRANCO: Dime, cariño. NIETA: ¿Tú tienes el culo blanco? FRANCO: ¿Cómo? NIETA: Sí, porque la abuelita te lo lava con Ariel. FRANCO: No te entiendo, cielo. NIETA: Lo oí esta mañana durante el recreo. Unos niños estaban cantando junto a los columpios una canción que decía “Franco, Franco, que tiene el culo blanco porque su mujer lo lava con Ariel.” FRANCO: ¿Eso cantaban? NIETA: Sí. ¿Tienes el culo blanco, abuelito? FRANCO: Claro que no. NIETA: ¿De qué color tienes el culo? ¿Negro? FRANCO: Pero qué barbaridades dices… NIETA: ¿Entonces? FRANCO: Pues no sé, tengo el culo de color carne, como toda persona de bien. NIETA: ¿Como el obispo? FRANCO: Sí, el obispo también tiene el culo de color carne. NIETA: ¿Y Jesús? FRANCO: También. NIETA: ¿Y con qué te lo lava la abuelita? FRANCO: La abuela no me lava el culo, me lo limpio yo solito. NIETA: ¿Con qué te lo lavas? FRANCO: Con agua y jabón. NIETA: ¿Jabón Airel? FRANCO: ¡¡NO!! NIETA: ¿Por qué te enfadas? ¿He dicho algo que está mal? FRANCO: No, no has dicho nada malo. Pero esa canción no se ajusta a la verdad. NIETA: ¿Cómo tendría que ser? FRANCO: Para no caer en ninguna falsedad esos niños tendrían que cantar así: “Franco, Franco. Que tiene el culo color carne, igual que el obispo y que Jesús, porque él solito se asea con agua y jabón sin ayuda de nadie y mucho menos de su mujer.” NIETA: Pero así no rima, abuelito. FRANCO: Ahí llevas toda la razón. Tenemos un problema. NIETA: ¿Y qué podemos hacer para que esos niños no canten una canción que está mal? FRANCO: ¿Cuántos años tienen? NIETA: Diez. FRANCO: En ocho años dejarán de cantar canciones subversivas, te lo puedo asegurar. Haré lo que esté en mi mano para que sea así. Pero hasta entonces tenemos que idear un plan para que la canción no llegue a mayores. Debemos neutralizarla. NIETA: ¿Nos inventamos otra canción nosotros? FRANCO: Buena idea. NIETA: ¿Con el hijo puta de Stalin? FRANCO: Oye, oye, oye… ese vocabulario ¿quién te ha enseñado a hablar así? NIETA: Un niño de clase, siempre dice esas palabras fea. Lo siento, abuelito. ¿Me va a castigar Dios? FRANCO: Por esta vez no, pero para que sea así me tienes que ayudar. Tú y yo nos vamos a inventar una canción y se la tendrás que enseñar a esos niños. ¿Trato? NIETA: Trato. FRANCO: ¿Sabes que tu abuelo sabe escribir muy bien? En una ocasión firme un guion de cine. Así que ahora nos va a salir una letra muy chula. NIETA: ¡VIVA! FRANCO: Podría ser así, atiende: “Franco, Franco, lideró el glorioso Alzamiento Nacional y por eso trajo a España muchos años de paz…”. ¿Eh? ¿Cómo la ves? NIETA: ¿Abuelito? FRANCO: Dime. NIETA: Es una mierda. FRANCO: La verdad que la del “culo blanco y Ariel” tiene una pegada que no tiene la mía. Eso es cierto. Pero también te digo que como vuelvas a decir otro taco te mando a cavar zanjas al Valle de los Caídos hasta que la monarquía llegue a España. NIETA: Lo siento. Aunque me acabas de dar una idea. ¿Cómo se llama ese chico que a veces sale a tu lado, que viene de reyes y te va a suceder cuando tú ya no estés? FRANCO: ¿Juan Carlos? NIETA: Ese. ¿Igual si lo metemos en la canción la gente no se fijará tanto en ti? FRANCO: Mmm… interesante. Así lograríamos enfatizar mi figura asociándola a la larga tradición monárquica de este país. Pero hay que meter también a su mujer, la griega. Así estaríamos a bien con el resto de casas reales de Europa. Cosas de la diplomacia… NIETA: ¿La realpolitk? FRANCO: ¿El qué? NIETA: Nada, olvídalo. ¿Cómo se llama su mujer? FRANCO: Sofía. NIETA: A ver qué te parece algo así: “Franco, Franco, que tiene el culo blanco porque su mujer lo lava con Ariel. Doña Sofía lo lava con lejía y el Borbón lo lava con jabón.” FRANCO: Brillante, querida nieta, muy brillante. NIETA: Comienzo a tener sueño. FRANCO: Pues ahora a dormir, que mañana tenemos mucho trabajo. Tú tienes que introducir la canción en tu colegio y yo tengo que firmar unas cuantas penas de muerte. Buenas noches, que descanses. NIETA: ¿Abuelito? FRANCO: ¿Sí? NIETA: Te quiero mucho. FRANCO: Y yo.

