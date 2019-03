Darwin humilló a los monos al emparentarlos con los humanos

Las efemérides que tras la tercera guerra mundial narrarán los ancianos alrededor de un fuegoLas Cortes de Cádiz aprueban la creación de la «Lotería nacional». El anuncio para el Gordo de aquellas navidades lo protagoniza un vigilante de seguridad de una fábrica de maniquíes que mantiene una relación algo oscura con ellos. El premio cae en su empresa; sin embargo, el vigilante no ha comprado ningún décimo. Incapaz de aceptar la alegría de sus compañeros, el hombre prende fuego a la factoría con todos ellos dentro. Este anuncio es tildado de afrancesado y liberal por los sectores más conservadores de la sociedad española.En Inglaterra se publica «El origen de las especies» de Charles Darwin. Esta obra provoca un gran revuelo, sobre todo entre la comunidad internacional de simios. Gorilas, orangutanes y mandriles se niegan a aceptar un origen común con el ser humano. Solo el sector de bonobos se muestra más tolerante con las teorías del científico inglés e intenta encajar la evolución con un dios-simiesco creador. Imagen no disponible | Montaje Albert Einstein presenta ante la Academia Prusiana de las Ciencias su Teoría de la Relatividad General. Esta teoría crea un gran revuelo, sobre todo entre la comunidad de simios. Lo que deja de manifiesto el inmovilismo científico de esta especie. Un chimpancé profesor de física aplicada en la Universidad Friedrich Schiller de Jena muestra su indignación abalanzándose sobre la cabeza de Einstein al tiempo que se come sus propios excrementos.El cantante Michael Jackson lanza al mercado su cuarto álbum de estudio titulado «Dangerous». Vende más de 32 millones de copias. Para el vídeo clip de su éxito «Black or White» contó con la participación de Macaulay Culkin. Dios los cría y ellos se juntan. Michael Jackson - Black Or White

España y Reino Unido firman la «Declaración de Bruselas», por la que por primera vez la parte británica se compromete a solucionar sus divergencias sobre Gibraltar. Reproducimos un extracto de este compromiso a dialogar por parte inglesa. ESPAÑA: ¿Hay alguna posibilidad de que Gibraltar sea español? REINO UNIDIO: No. ESPAÑA: Vale. REINO UNIDO: No se puede decir que no esté dialogando. ESPAÑA: Eso es así.Finaliza el mandato de Margaret Thatcher como Primera Ministra del Reino Unido. A partir de eso momento la Dama de hierro se dedica a su gran pasión: montar un grupo picante y desenfadado de música pop formado por exclusivamente por chicas.En España, el canal de televisión Canal Nou se va a negro después de veinticuatro años emitiendo. Paradójicamente el canal de televisión de la comunidad valenciana conoce en esta etapa su momento de gloria alcanzando las cotas más altas de audiencia. El público premia la veracidad de las emisiones.