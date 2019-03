13 cosas que no sabías de William Shakespeare, o igual sí, vete a saber, yo qué sé

1. Se escribe “Shakespeare”, pero se pronuncia Karim Abdul-Jabbar.

2. Según algunas teorías que cogen fuerza en los últimos años, las obras que atribuimos a William Shakespeare no son de la persona que creemos. Bajo ese nombre se esconde una cooperativa aceitera de Jaén.

3. “Romeo y Julieta” ha sido el segundo libro que más montajes ha inspirado a lo largo de la historia, solo superado por el Catálogo IKEA 2016.

4. Shakespeare escribió su primera comedia con doce años. Se tituló “Te llamo un día y quedamos”. Era una sátira sobre las personas que dicen que te llamarán para quedar y tomar algo, pero que no tienen ninguna intención de hacerlo.

5. Según algunos estudiosos, Shakespeare para escribir “Enrique VIII” se inspiró en un rey de nombre Enrique, que al parecer fue el octavo en reinar con dicho nombre.

6. La primera representación en español de Hamlet se tituló “Con Dudas y a lo Loco”. Los responsables de la distribuidora en el Reino de Castilla pensaron que con un tituló así tendría más pegada.

7. William Shakespeare fue uno de los primeros autores en introducir product placement en las obras teatrales. A continuación recogemos un pasaje comercial que igual en el contexto de la magistral tragedia pasa inadvertido debido al paso del tiempo y la pérdida de referentes de la época.

MACBETH.- ¡Oh! Me arrepiento de haberles dado muerte en mi furor!...

MACDUFF.- ¿Por qué lo habéis hecho?

MACBETH.- La ira me ha poseído. ¿Acaso puede el alma templarse ante alguien que niega el sabor sin igual de las nuevas patatas Lay’s XTRA onduladas?

MACDUFF.- No te hagas mala sangre, aplicaste lo que merecía. Sosiégate y trae unas Shandy para acompañar estas chips que están haciendo nuestras delicias.

8. Durante su juventud en Londres, William Shakespeare también se dedicó a la interpretación, aunque para sobrevivir tuvo que trabajar como mesonero en un Starbucks.

9. William Shakespeare nunca mantuvo relaciones sexuales con una oveja.

10. Shakespeare no pensó que sería uno de los más grandes autores de la literatura universal. De haber sabido que el mundo pondría su mirada en él, no habría pedido ser enterrado con una copia sexy del traje que Isabel I lució en su coronación.

11. Existe una segunda parte de “Romeo y Julieta” titulada “De entre tus muertos”. En ella, la joven pareja regresa de la muerte comandando un ejército de zombis para matar a las respectivas familias cuya rivalidad les negó el amor y propició tan trágico final. Montescos y Capuletos se unen al fin para luchar contra las huestes de las tinieblas. Si nunca has oído hablar de esta obra se debe a que, en efecto, es una mierda de argumento.

12. La célebre frase de Hamlet “Ser o no ser. Esa es la cuestión” tuvo hasta tres versiones antes de la definitiva. Shakespeare lo intentó en un primer momento con “La cuestión es ser. Esa o no”, pero no acababa de convencerle. Luego lo intentó con “Ser esa o cuestión. Es la no ser”, obteniendo solo un relativo éxito entre la comunidad de disléxicos. Por último, lo cambió a “Ponerle pepinillo a la hamburguesa o no ponerle, esa es la cuestión”. Aunque la tercera de las tentativas tampoco le convenció, sirvió de base para la frase definitiva por todos conocida.

13. Shakespeare y Cervantes coincidieron en una mesa redonda en la Universidad de Salamanca. El título de las jornadas era el siguiente “Las nuevas tecnologías como la imprenta: ¿Amenaza para la literatura?”.