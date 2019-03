9 cosas que no sabías de Edgar Allan Poe

1. Edgar Allan Poe es conocido en algunos ámbitos poco saludables como Edgar Aigan Poe.

2. El primer relato de terror que leyó Edgar Allan Poe fue una mediocre traducción del alemán de un libro de instrucciones de una cosechadora que había importado su tío de Europa. El joven escritor americano tenía nueve años y su lectura le marcó de por vida. El título de la obra rezaba así: “Guía, uso y consejos de la cosechadora Xr56: Con anexo explicativo de la desmenuzadora de paja , el esparcidor de tamo y la doble cuchilla lateral para la colza”. Aunque las motivaciones de los personajes le parecieron débiles y algo mecánicas, Poe quedó fascinado por la alambicada trama de este espeluznante relato.

3. Edgar Allan Poe era abstemio, al menos lo era la mitad del día. La otra mitad se la pasaba borracho como una cuba.

4. El mítico poema “El cuervo” en realidad iba a tratar sobre un hipopótamo pigmeo. Fue un amigo de Edgar Allan Poe quien le sugirió que lo cambiase por el pájaro de negro plumaje. Este allegado le explicó que un cuervo era mucho más inspirador y enigmático que un hipopótamo pigmeo, animal que invitaba más a la hilaridad. Sin embargo, Poe no lo veía así. Para convencerle el amigo, ante un grupo de personas, tuvo que leer en alto estos versos: “Cuando el joven va a investigar, un hipopótamo pigmeo entra a su habitación. Sin prestar atención al hombre, el hipopótamo pigmeo se posa sobre un busto de Palas…”. Las risas no se hicieron esperar. Pero Poe insistía en que el protagonista de su poema fuera un hipopótamo pigmeo y no otro. Fue entonces cuando el amigo tuvo que sacar la baza de la coherencia narrativa. Y arguyó: “Si el relato los has titulado ya “El Cuervo”, tiene que aparecer un cuervo, y no un puto hipopótamo pigmeo, ¿lo pillas, Edgar Allan Poe?”.

5. En sus años de juventud, Poe trabajó en un periódico de Boston. Concretamente se encargaba de la página los horóscopos. Durante meses la ciudad de Massachusetts quedó aterrada con predicciones como la siguiente: CAPRICORNIO: Un oscuro secreto que arrastras desde la infancia volverá para convertir la melancolía en odio. La locura acecha. No mires detrás de la puerta. La muerte ya lo hace. Amor regular. Amistad: Si decides tener compañía valora un hipopótamo pigmeo.

6. Con 26 años Poe se casó en secreto con Virginia Eliza Clemm. Ella se enteró doce años después, cuando ya tenían tres hijos, una hipoteca a cuarenta años y una cabaña de veraneo junto a un lago en Connecticut.

7. Siempre se interesó por por la cosmología, la criptografía y el mesmerismo. Aunque esta última palabra nunca supo qué diablos significaba. Ese punto de misterio en su cotidianidad era lo que le mantenía vivo.

8. Durante toda su vida mantuvo contacto epistolar con su padre adoptivo. Esta correspondencia se recogió en un libro titulado “Viejo, mándame más pasta”.

9. Julio Córtazar fue el primero en traducir los cuentos de Edgar Allan Poe al español. Jorge Luis Borges nunca lo aceptó. Y el escritor de “El Aleph”, lleno de envidia, volvió a traducir al inglés las traducciones de Cortázar, para luego traducirlas al español él mismo.