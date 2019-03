1. Martín Lutero no solo fue el impulsor de la reforma que originó el cisma de la iglesia romana, también fue el típico vecino coñazo de la comunidad de propietarios. El alemán, por ejemplo, se negaba a pagar la derrama para arreglar el ascensor porque, según él, vivía en el bajo y no lo usaba. Dejó de hablarse con todos los vecinos y colocaba carteles en el tablón de anuncios manifestando sus quejas. Una noche, un anónimo dibujó en los márgenes de estas quejas una polla y le llamó “gilipollas”.

2. Cuando Lutero acusó a la alta jerarquía eclesiástica de traficar con las indulgencias, puso especial énfasis en que el material era de mala calidad y estaba muy cortado.

3. Puso en duda el poder absoluto y la autoridad del papa. El papa lo llamó a viajar a Roma. Lutero no lo hizo. No porque se negase a ello, sino porque tuvo serios problemas para pillar un billete en la web de Renfe.

4. Hizo públicas sus quejas al clavar en la en la puerta de la iglesia de Todos los Santos del Palacio de Wittenberg las 95 tesis. Llama la atención la queja 73, en la que invita a los párrocos a tomar caramelos Halls extrafuertes para atenuar su mal aliento; y la 82, en la que exige a los curas que no se acerquen a menos de medio kilometro de un niño. Una noche, un anónimo dibujó en los márgenes de estas quejas una polla y le llamó “gilipollas”.

5. Lutero mantuvo que la pertenencia a la Iglesia católica occidental bajo la autoridad papal no era necesaria para la salvación. Sostenía que un cristiano medio podía obtener la salvación con comida sana, ejercicio moderado y una copa de vino al día.

6. Afirmó que la salvación no se obtenía a través de las obras, en este punto puso especial hincapié en las obras de Calatrava.

7. León X amenazó a Lutero con la excomunión si en el plazo de setenta días no repudiaba 41 puntos de su doctrina. Lejos de ello, Lutero mandó al papa su texto “En la Libertad de un Cristiano”, donde escribía la famosa frase: “Si me excomulgas me da lo mismo, solo hice la comunión por los regalos”.

8. El emperador Carlos V trató de mediar en el conflicto religioso. Su primera medida fue enviar a Wittenberg al abofeteador. Un cargo responsable de viajar allí donde se hubiese ofendido al emperador y, tras sacarse el guante de la mano derecha, dar una bofetada con vuelta al ofensor.

9. Tras la dieta de Worms, en la que Martín Lutero se reafirmó en su doctrina, el Emperador Carlos V lo condenó a hacer el camino de Santiago desde Roncesvalles acompañado de un argentino.

10. Lutero fue crucial en la difusión de las sagradas escrituras al traducir al alemán el Nuevo Testamento. Trabajo que le satisfacía más que lo que había traducido hasta el momento, principalmente manuales de instrucciones de maquinaria agrícola.

11. Debido a su condición de hereje, Lutero no tenía mucha oportunidad de conocer mujeres casaderas, así que se apuntó al “Círculo de Amigos de la Apostasía” de su pueblo, donde conoció a la que con el tiempo se convertiría en su esposa, Catalina de Bora Bora.