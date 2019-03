Conectamos en carrera con la radio de Fernando Alonso

: Alonso, Alonso… ¡ALONSO!: Sí, dime, y no me vuelvas a gritar, joder.: Lo siento. Pero, ¿quieres hacer el favor de arrancar? Ya lo han hecho todos los pilotos hace más de un minuto.: Lo haría. En serio. Pero es que este coche que me habéis dado no tiene motor.: Bueno, sabemos que no es el mejor de la parrilla, pero haz lo que puedas. Exprímelo a tope, como tú sabes.: Igual no me he explicado bien. Digo que este coche no tiene motor, pero literalmente. No sé dónde coño lo habéis puesto. Pero en el coche no está.: Ay. Es verdad. Tenemos el motor aquí. Espera un momento. Vamos a colocártelo. (El equipo de ingenieros y mecánicos se traslada hasta el punto de salida donde se encuentra el piloto español y arregla lo más rápido que puede el desaguisado): Alonso, Alonso… ¡ALONSO!: Sí, dime, y te repito por las buenas que no me vuelvas a gritar, joder.: Lo siento. Pero quieres hacer el favor de arrancar. Ya lo han hecho todos los coches hace más de diez minutos.: Lo haría. En serio. Pero es que ahora sólo tengo motor. Me habéis dejado sin carrocería, chasis y ruedas.: Ay, coño. Es verdad. Tenemos todo aquí en boxes. Espera un momento ahí, no te muevas…: No sé cómo podría…: Vamos a colocarte todo.: Me aburro.: ¿Pero te aburres ahora porque todavía no has podido ni salir y comenzar este Gran Premio o, por el contrario, te aburres así en general con la temporada del equipo?: Pues de momento me aburro porque no he podido ni arrancar, pero, oye, sí, también me aburre esta mierda de equipo y temporada. Y esta vida, también me aburre esta vida.: Sí, la verdad es que esta temporada…: Un momento, que por aquí vuelve a pasar Hamilton, ya lleva unas cuantas vueltas… ¡GILIPOLLAS TÚ! (Fernando dedica al piloto inglés una peineta con la mano derecha) Perdona, ¿qué decías?: Nada, que esta temporada no está saliendo como esperábamos y te habíamos prometido…: Un momento, que por aquí vuelve a pasar Vettel… ¡PRINGADO LO SERÁ TU PADRE! (Fernando dedica al alemán una peineta con la mano derecha) Perdona, sigue…: Nada, que sí, que es una mierda de temporada.: Oye, ¿puedo pedir una canción?: ¿Cómo?: Que me aburro. Esto es como una radio. ¿Jugamos? ¿Que si me podéis poner por una canción?: Ehh… claro. ¿Cuál te gustaría?: Pues “These Boots Are Made for Walkin'”.: Menos sarcasmos, Fernando.: No, en serio. Me apetece esa. ¿Puedo dedicarla?: Sí.: A mis seguidores y a mi chica.: Te la pongo.: Eh, eh… espera. Hazlo como en las radio fórmulas, impostando la voz, y todo eso, ya sabes.: Dios, esto no está pagado.: Vamos…

: Y ahora os dejamos con este temazo de Nancy Sinatra… Uauuu… nos la pedía nuestro amigo Fernando, de Asturias, y se la dedica a todos sus seguidores y a su chica. Vamos a caminar hasta que el cuerpo aguante… porque “These Boots Are Made for Walkin'… ¡Distrutadla!: Lo has hecho reguleras, pero bueno, te lo acepto.: Se agradece.: Anda. Ya llegan los ingenieros. (Los mecánicos montan el fórmula 1 al completo. Incluso con algunas piezas que estaban esperando de Alemania): Bueno, Alonso, ya puedes comenzar la carrera.: Le estoy dando. El motor suena, pero el coche no tira.: Joder, Fernando. (Un señor que pasa por allí mientras pasea, se queda observando un rato al piloto asturiano mientras este intenta arrancar. Al cabo de un rato el señor se decide a intervenir): Eso va a ser el carburador. Tienes que bombear combustible al motor. Mete primera, suelta embrague y pisa el acelerador varias veces, que bombee, que bombee…: Pues oye, ha funcionado. Muchas gracias, caballero.: A mandar.: Vamos, Alonso. Dale fuerte, aún estamos a tiempo de que el coche te deje tirado en la quinta vuelta.: ¡Voy!: Ojo. Las televisiones conectan con nosotros. Haré que habló rápido.: Ok.: ¡Rdcksn sknksn lkdlkm sflskmc time skjnf kjsnckj, good job, Fernado!: “Good job, Fernando” lo cojones. Hasta los cojones me tenéis (Alonso cree que lo ha pensado, pero no. Lo ha oído todo el Planeta)