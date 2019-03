Con el Libro Guinness de los récords aparece el efecto "cuñao"

Las efemérides de la semana que harán que Pérez-Reverte endulce el carácter.En Andalucía, Fernando III "el Santo" (no confundir con Iker Casillas) conquista Montoro (no confundir con el ministro de Hacienda) el día de san Bartolomé (no confundir con cualquier otro Bartolomé que tengáis en mente).En la República de Venecia, un comercial llamado Galileo Galilei presenta y explica el funcionamiento de su primer telescopio ante el senado. Es un éxito rotundo. Se le acumulan los encargos. Con los 100 primeros pedidos regala otra unidad y tres lentes de recambio. Oferta sólo válida para la península.En Francia, la Asamblea Constituyente aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La mujer parece ser que también estaba incluida, pero por esas cosas de las prisas de la Revolución se les olvidó explicitarlo.Se publica por primera vez el Libro Guinness de los récords. Una publicación que no tiene más cometido que situar en el mapa a pueblos de mierda que nadie conocería si no fuera por aquella tortilla con chorizo gigante. Como era de esperar, el Libro Guinness de los récords obtuvo rápidamente un gran éxito entre los «cuñaos» de todo el mundo.

En Washington D. C. se celebra una multitudinaria manifestación contra el racismo en Estados Unidos. Martin Luther King pronuncia su célebre discurso. La frase «I have a dream» fue levemente retocada por una importante agencia de comunicación. En el primer borrador las palabras originales del pastor estadounidense eran las siguientes: «Me tenéis hasta la polla». Con los cambios, la frase gana lírica, pero pierde en contundencia.Se produce el mayor acercamiento de Marte a la Tierra en los últimos 60.000 años. Sin embargo la Tierra le rechaza. Sigue enfadada y no se deja querer. Marte le hace ver que ha sido él quien después de tanto tiempo ha dado el primer paso. La Tierra está dolida. Ahora es demasiado tarde.. Nace el cantante, compositor, ventrílocuo, ayudante del fiscal del distrito, probador de venenos, crisol de culturas, amiguito de Elizabeth Taylor y bailarín estadounidense Michael Jackson. Casi nada.

Charlie Sheen llega sobrio a mediodía.