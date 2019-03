Brutal reyerta entre hooligans del empirismo clásico contra racionalistas puros en 1926

Imagen no disponible | Montaje

17 de octubre de 1777. Las tropas estadounidenses derrotan al ejército británico en la Batalla de Saratoga, en el valle del Hudson. A raíz de esta gran victoria las tropas norteamericanas componen la famosa canción que reza así: “Saratoga nos vamos a comer, Saratoga un arroz con bacala'o, Saratoga allá en lo alto del puerto, Saratoga que mañana es domingo…”. Evidentemente esto es falso. Una burda invención. Los estadounidenses jamás compusieron esta canción para conmemorar nada. En realidad hicieron la de “Uy, uy, mi gato hace uy, uy, uy”. 18 de octubre de 1851. En Estados Unidos, el escritor Herman Melville pública por primera vez “Moby-Dick”. La bonita y ejemplar historia de la sardina que era más fea que sus hermanas, pero que al crecer se convierte en una hermosa ballena blanca. Pixar se basó en esta novela para su película “Wall-e”. 19 de octubre de 1868. En España se establece la peseta como unidad monetaria. Hasta muchos años después la gente seguirá manteniendo la equivalencia con la antigua moneda con frases como “cinco mil de los antiguos reales”. 20 de octubre de 1512. Martín Lutero se doctora en teología con la tesis “¿Por qué nos acordamos de Dios en los momentos difíciles? Estructura y análisis de la desesperación como fenómeno religioso o como sentirse un inmundo gusano en el vacío existencial.” 21 de octubre de 1971. En Suecia, el escritor chileno Pablo Neruda recibe el premio Nobel de literatura. Al recibir el galardón el poeta pronuncia las siguientes palabras: “Si me lo fuerais dao ante, no lo fuera aceptado, porque es ahora que he componido cosas más chulas”. 22 de octubre de 1913. Nace en Budapest (Hungría) el fotógrafo de guerra Endre Ernő Friedmann, más conocido a partir de que le patrocinase una famosa marca de prendas deportivas como Robert Capa. Capa fue uno de los fotoperiodistas y corresponsales gráficos de guerra más destacados del siglo XX. Entre milicianos era conocido por su dureza y minuciosidad a la hora de retratar a los soldados muriéndose. A algunos les hacía que les disparasen hasta tres o cuatro veces hasta que se morían como él creía conveniente para obtener la instantánea perfecta. 23 de octubre de 1926. En Montmartre (París) tras salir de un pub quedan en los aledaños de un estadio de fútbol para una brutal contienda un centenar de hooligans seguidores del empirismo clásico contra partidarios del racionalismo puro. La reyerta se salda con más de una treintena de heridos por silogismo.

