Benzema acumula la multa un millón y gana un BMW (que estrella a los 10 minutos)

Imagen no disponible | Montaje

12 de diciembre de 1915. En Berlín (Alemania), Hugo Junkers presenta el primer avión totalmente metálico. Junkers fue tan escrupuloso para conseguir que el avión estuviese hecho solo de metal, que hasta el menú que se servía a bordo estaba compuesto únicamente de lentejas, porque tienen mucho hierro. (Esto es una broma del autor… jajajaja… lentejas, hierro, ¿lo pilláis?) En fin, el avión pesaba tanto que no podía elevarse, hasta que a un ayudante se le ocurrió sacar los yunques que había debajo de cada asiento para que en caso de emergencia los pasajeros pudiesen forjar su propia espada toledana. 13 de diciembre de 1920. El astrónomo F. G. Paese consigue medir el diámetro de Betelgeuse, la mayor estrella conocida. Según los complejos cálculos de Paese, la estrella Betelgeuse era más grande que un melón de temporada y más pequeña que una galaxia (también de temporada). La medición no fue muy ajustada, pero en la Sociedad Internacional de Astronomía no hubo quien tuviera cojones de dar otra más exacta, así que la dieron por buena durante años. 14 de diciembre de 1920. En Reino Unido, la Cámara de los Lores aprueba la división de la isla de Irlanda en dos. Pero entonces una de las mujeres que recIamaba la maternidad de Irlanda dijo que prefería que no la partiesen por la mitad y que se la entregaran viva a la otra mujer que reivindicaba su maternidad. La Cámara de los Lores dijo entonces: “Entregad a aquélla el bebé, y no lo matéis; ella es su madre.” 15 de diciembre de 1973. De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, la homosexualidad deja de ser considerada una enfermedad. De acuerdo con la homosexualidad la Asociación Estadounidense de Psiquiatría sigue siendo irrelevante. 16 de diciembre de 2015. Benzema gana un BMW al conseguir la multa un millón. El jugador del Real Madrid tarda diez minutos en estrellar el coche y vuelve a acumular puntos para obtener el Hammer. 17 de diciembre de 1989. En Estados Unidos, la cadena Fox difunde el primer episodio de la mítica serie Los Simpson. Aquel primer capítulo ya contenía el humor que hará famosa a la serie. Bart es acusado de participar en un atentado terrorista del IRA y condenado a cadena perpetua con "los cuatro de Guildford". También su padre, Homer, es arrestado y encarcelado. Unas risas. Este primer episodio fue escrito y dirigido por José Luis Garci inspirándose en la novela "La lista de Schindler". 18 de diciembre de 1997. En Japón, país situado a 10.883,89 km de Murcia, 685 niños son hospitalizados por ataques epilépticos tras haber presenciado un episodio de Pokemon Dennō Senshi Porygon. La causa fue el cambio rápido entre los colores rojo y azul en una de las escenas y el inserto en ellas de imágenes de Mariano Rajoy tratando de pronunciar Pokemon Dennō Senshi Porygon.

Publicidad