Benedicto XVI en 2013: "Para lo que me queda en el convento…"

Las efemérides de la semana que tres de cada cuatro beliebers recomiendan.En Múnich se inventa la salchicha Weißwurst o salchicha blanca. Los hermanos Müller montan una startup en su garaje y tras una ronda de financiación consiguen el dinero suficiente para investigar las nuevas posibilidades que ofrece la salchicha, un producto estancado y en franca decadencia en aquella época. La salchicha Weißwurst consigue un gran éxito, por una parte su color blanco atrae a las corrientes que propugnan la supremacía aria; por otra, su aromatización con diversas especias contenta a las minorías asiáticas.En Inglaterra, se celebra la primera transmisión por radio de un concierto. Promotores, productoras y algunos músicos protestan. Argumentan que si se ofrece música por la radio nadie acudirá a los conciertos, ¿quién querría asistir a la ópera o a una sala de conciertos, si estos llegan cómodamente al salón de tu casa? Afirman que la música desaparecerá en breve por la ruina que esto ocasionará a los profesionales y presentan un documento titulado “Acabemos con la música en la radio”.En Múnich, Adolf Hitler cambia el nombre del Partido Obrero Alemán. Hitler barajó varias opciones antes de decidirse por Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP), como por ejemplo: Partido Nazi Cuqui (PNC), Partido Del Buen Rollo, Ojo, Solo Raza Aria (PBROSRA), Partido de Esa Alemania Como Mola se Merece Una Ola (PEACMMUO). Con el tiempo el Partido Nazi abandona sus corrientes buenrollistas y sigue las líneas más racistas.En Estados Unidos, el Pentágono recibe el mayor ataque de piratas informáticos. Los hackers borran el Buscaminas de todos los ordenadores. Esto desmoraliza a gran parte de los trabajadores del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El Presidente ofrece una rueda de prensa de urgencia en la que advierte que ese infame ataque no quedará impune.Metallica graba el disco Master of puppets, momento que la banda aprovecha para adherirse al manifiesto “Acabemos con la música en la radio”, de 1920. Metallica - Master of Puppets (Live)

En España, el ministro de Ciencia y Tecnología anuncia la instalación en el país del mayor superordenador de Europa. Incluía un Buscaminas inmune a los ataques de hackers.. En Ciudad del Vaticano, el papa Benedicto XVI renuncia a su pontificado con las palabras “¡A tomar por culum!”.