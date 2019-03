Aseguran que la piedra Rosetta también contenía texto en catalán

Imagen no disponible | Montaje

26 de septiembre de 1960. En Chicago se realiza el primer debate televisado de la historia entre los candidatos presidenciales Richard M. Nixon, con calzón rojo y ochenta y cinco kilos de peso y John Fitzgerald Kennedy, con calzón blanco y 74 kilos de peso. Kennedy maneja mejor la izquierda y el juego de pies. Nixon se apoya en su contundente derecha. Este es considerado el combate del siglo. Aunque se sospecha que la CIA, en connivencia con la mafia italoamericana, amañó el combate para ganar millones en las apuestas. 27 de septiembre de 1822. En Francia, el filólogo y egiptólogo Jean-François Champollion anuncia que ha descifrado la piedra Rosetta, a través de la cual conocimos el significado de los jeroglíficos egipcios. En la piedra aparecía un decreto no de ley del año 196 a.C. en tres escrituras distintas: jeroglíficos egipcios, demótica y griego antiguo. Algunas líneas historiográficas aseguran que también había un cuarto texto en catalán. Estudios recientes demuestran que Champollion omitió traducir el enorme pene que había dibujado en los márgenes de la famosa piedra. El filólogo temía que pudiesen hacer un desagradable juego de palabras entre su apellido “Champollion” y el miembro viril masculino dando como resultado l“Champollón”. 28 de septiembre de 1905. El diario científico Annalen der Physik recibe un tratado de Albert Einstein donde introduce la ecuación E=mc². Diez años después, Allan Coen, un productor judío de musicales de Broadway, queda fascinado por el texto del científico alemán. El empresario quiere llevar a la Gran Manzana un enorme espectáculo con la fórmula de la relatividad como eje central. El papel de E lo interpreta un jovencísimo Rodolfo Valentino en contra del parecer de Albert Einstein, quien consideraba que un l atin lover no podía transmitir la complejidad y matices de la E. El musical es un fracaso total y Allan Coen se suicida pellizcándose a sí mismo durante más de 35 horas seguidas. 29 de septiembre de 1971. En Reino Unido, el Gobierno vota la Ley del Mal Uso de Drogas, prohibiendo el consumo medicinal de la marihuana. Diez días después el Gobierno del Reino Unido vota la Ley del Buen Uso de Drogas permitiendo el uso lúdico-festivo de la marihuana. Otros diez días después el Gobierno tiene que pedir perdón por dicha ley y es obligado a quemar la plantación de maría que tenía en el jardín del Palacio de Westminster. 30 de septiembre de 1936. En España, en el marco de la Guerra Civil, la Junta de Defensa Nacional nombra a Francisco Franco jefe de Estado, «generalísimo» y «putísimo amo». Este último cargo es sugerido por el propio general. Aunque durante los primeros años es “putísimo amo” el término más usado por el bando sublevado para dirigirse a Franco, con el tiempo se impone «generalísimo». 1 de octubre de 1971. En Orlando (Estados Unidos) abre sus puertas el parque de atracciones Walt Disney World. La atracción estrella del parque era el Congelator, una capsula individual en la que podías sentirte durante cinco minutos criogenizado como el propio Walt Disney. 2 de octubre de 2007. La ONU declara el Día Internacional de la No Violencia. Para hacer llegar su mensaje de paz a organización internacional publica un texto titulado “Di NO a la violencia, hijo de puta”. ´Obtiene un éxito relativo.

