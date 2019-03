Antes de SPAIN IS DIFFERENT se barajó el slogan SOMOS LA POLLA

Las efemérides de la semana que te harán olvidar que pasaste en soledad en San ValentínEstados Unidos, tras duros enfrentamientos contra Japón, se hace de nuevo con el control de las islas Salomón, en el Pacifico. El nuevo mando en las islas toma una decisión que sorprende a todo el mundo. Reproducimos a continuación el intercambio de telegramas entre el mando en las Islas y la Casa Blanca.No entendemos que ha hecho con las Islas Salomón STOP Aclare decisión STOPHe divido las Islas STOP La mitad para USA STOP La otra mitad para Japón STOPSeguimos sin entender STOP Explique controvertida postura STOPCoño, una decisión salomónica STOP jajajaja STOP ¿Lo pillan? STOPJajajaja STOP Jajaja qué bien traído STOP Es usted imbécil STOP Se enfrenta a un juicio en el Tribunal Superior de la Risa STOPEn Nueva York se inaugura el primer vagón de metro con puertas laterales. Sin embargo, hasta un año después no entra en vigor la norma “Dejar salir, antes de entrar”. Antes la gente entraba, pero los de dentro no salían. Después salían, pero los de fuera no tenían muy claro si podían entrar. Fue un avance que sólo saliesen la mitad de los que pretendían salir, mientras entraba la misma cantidad de gente de fuera. Pero no satisfacía a todos. Durante un tiempo se experimentó dejando salir sólo a los rubios y permitiendo entrar a búlgaros y epilépticos, pero la picaresca hacía que muchos golfillos simulasen ataques ficticios. Fue el profesor Edgar R. Gronvich, de la Universidad de Columbia, el que aportó las claves para solucionar la problemática con un estudio titulado: “Dejad salir antes de entrar: Del Caos al Orden. Una aproximación metodológica”.En España se estudia un plan para revalorizar el turismo en la Costa del Sol. Un adjunto al Ministerio de Turismo se inventa el eslogan: “Somos la polla”, gusta entre las altas esferas, pero hay corrientes críticas que ven un exceso de triunfalismo que se puede volver en contra. Quieren algo más sutil. Se rechaza el eslogan y se opta por contratar a dos modelos rubias de Algete y vender la campaña “¡Las sueeeeecas!”. Éxito total.Julio Cortázar publica Rayuela. El primer libro conocido de “Elige tu propia aventura”.Se descubren fragmentos del cráneo de Adolf Hitler en un tintero del Archivo Estatal de Rusia. El resto del cuerpo se dice que fue visto como extra en The Walking Dead.Estados Unidos acaba sus operaciones en la Antártida, después de 43 años en el continente. Los empleados montan una fiesta antes de abandonar la Antártida. Traen bebidas y canapés, pero nadie se acuerda del hielo. Un fracaso. Hasta que alguien cae en la cuenta de que están en la Antártida y, maldita sea, está lleno de Bazares Chinos.Los Beatles debutan en The Cavern. No hay noticias de que acabasen el concierto con Paquito el Chocolatero. Pero, qué diablos, no importa, bendito día. The Beatles - Cavern Club