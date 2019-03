A Gandhi se le aplica la ley de vagos y maleantes por llamar "colega" a un policía

Conoce las efemérides de la semana que te harán triunfar en las juergas de tus amigos a falta de una guitarra CCCEn Huelva (España) Cristóbal Colón zarpa del puerto de Palos de la Frontera con el propósito de encontrar una ruta hacia la India por el Oeste. El GPS le gasta una mala pasada por no tenerlo actualizado. No llegará nunca a su destino. Pierde la reserva que tenía en un hotel de la India. Pero disfruta de unas bonitas vacaciones en el Caribe con “un todo incluido”. Después, la Corona de Castilla ampliará para sí misma el concepto “todo incluido” en América.En India, el Gobierno británico encarcela al líder indio Mahatma Gandhi por incitar a la desobediencia civil. Además es multado con 300 euros por llamar “colega” a un policía y 600 euros más por beber Coca Cola y comer pizza en la vía pública.Se promulga en España la Ley de vagos y maleantes. Estamos seguros de que mucha gente que fue multada o encarcelada por esta ley hoy te caería bien. Gandhi fue uno de ellos.En Los Ángeles (Estados Unidos) muere la actriz Marilyn Monroe. En fin, valga como homenaje el siguiente vídeo. Marilyn Monroe - Anyone Can See I Love You

En Brighton (Reino Unido) un joven turista español confunde en un restaurante la palabra “chicken” por “kitchen”. Se crea un jocoso desconcierto.Los Estados Unidos lanzan el Explorer 6 para tomar la primera foto de la Tierra desde un satélite. La foto no es nada del otro mundo. La Tierra sale poniendo morritos y abriendo mucho los ojos. Ingenieros de la NASA le aplicarán a la foto el filtro Nashville y consiguen que dé un poco el pego.En Basilea (Suiza) nace el tenista Roger Federer. Lo hizo sin sudar, de manera limpia, elegante y moviendo de un lado a otro del quirófano al equipo médico.En Bombay (India), Willy Fog toma conciencia de que es un león con traje y chistera. Y Rigodón un gato con bombín. Entra en una profunda depresión existencial que le hace tirarse al alcohol. Deambula por las calles de la ciudad india hasta que es detenido por vago y maleante.