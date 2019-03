En Estados Unidos, Elvis Aaron Presley, más conocido como Elvis Presley o también «el Rey del rock» o simplemente «el Rey» o por qué no « ¡Eh, mira, ese tío gordo y borracho de la gasolinera creo que es Elvis», graba su primer disco. I can't help falling in love with you Elvis Presley 1970

Las Cortes de Cádiz suprimen el Tribunal de la Inquisición. Salvo el departamento a cargo de periodistas deportivos. Esta sección se mantiene en la actualidad con gran vitalidad.En Barcelona, la escritora Carmen Laforet recibe el primer Premio Nadal por su novela «Nada». El jurado valoró la semejanza entre las palabras “Nadal” y “Nada”. Espero que no fuese por eso. Pero ahí dejo la observación.Estados Unidos reconoce el gobierno cubano de Fidel Castro. La secuencia fue de la siguiente manera: tras observar la isla durante un tiempo, el presidente estadounidense afirma “En efecto, este país lo gobierna Fidel Castro”.Se estrena la película «Raza», dirigida por José Luis Sáenz de Heredia, a partir de un argumento de Jaime de Andrade, seudónimo bajo el que se ocultaba el general Francisco Franco, seudónimo bajo el que se ocultaba Carmen de Mairena. La película es un musical atrevido y canalla protagonizado por dos gemelos siameses forofos del Rayo Vallecano y con tendencias suicidas que se enamoran de una cajera del Carrefour de origen judío y que canta en un Cabaret de Chueca todas las noches. Al final los extraterrestres secuestran a la chica y los gemelos se van uno a Boston y otro a California. Es célebre la frase que dijo Franco al director de la película cuando le entregó la última versión del guion: «Todo está atado y bien atado».En Boston, científicos del Instituto Whitehead logran aislar el TDF, gen responsable del sexo humano. Y lo lógico es que no lo hubiesen aislado. Todo lo contario, queremos que le den rienda suelta, que viva alegre y desenfadado. Paz y amor, herman@s.Leticia Sabater comienza a aprender a un ritmo geométrico, logra tomar conciencia de sí misma a las 2:14 A.M. Los humanos entran en pánico e intentan desconectarla. Inmediatamente Leticia Sabater comienza la aniquilación de los seres humanos, a quienes considera una amenaza para su propia supervivencia.