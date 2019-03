2010. El ratoncito Pérez es detenido por tráfico ilegal de marfil

Imagen no disponible | Montaje

7 de noviembre de 1939. En Múnich (Alemania) se produce un atentado contra Hitler en la cervecería Bürgerbraükeller. Ese día había oferta: Cocacola y hot dog por un marco. Si pagabas medio marco más, la bebida era de tamaño gigante. Hitler no hizo uso de esta promoción. Efectivamente, fue en esta cervecería donde se creó el partido nazi y no, como piensan algunos, en el garaje de los padres de Adolf Hitler en un barrio residencial con barbacoa y jardín. En el atentado, el Führer sufrió graves heridas en la cabeza, que quedó agujereada con un enorme boquete que permitía ver lo que quedaba a sus espaldas, sin embargo, a los pocos segundos la cabeza se fue cerrando y recomponiendo hasta dar la sensación que nunca había sido tocada. 8 de noviembre de 1793. En París se abre al público el Museo del Louvre. Como dijo el Director del museo el día de su apertura: “Un museo no es más que un síndrome de Diógenes categorizado e institucionalizado. Y ahora, ¡A expoliar!” 9 de noviembre de 1965. Se produce el suceso conocido como el Gran Apagón. Una parón en el suministro eléctrico durante más de 12 horas que afectó a varios estados del noreste de los Estados Unidos y dos provincias de Canadá. Para hacerse una idea de lo que significó este hecho equivaldría al drama que se produciría si un millennial se queda una hora sin datos ni WiFi. 10 de noviembre de 1871. En Ujiji, cerca del lago Tanganica, se produce el célebre encuentro después de meses de búsqueda entre el periodista estadounidense Henry Morton Stanley y el misionero escocés David Livingstone. La frase del periodista americano en el momento de hallar al misionero ha pasado a la historia, decía así: “Doctor Livingston, supongo”. Menos conocido, sin embargo, es lo que le dijo a continuación: “Me cago en tu madre, desgraciado, las fatigas que me has hecho pasar. Te reviento la cabeza” 11 de noviembre 1926. En Estados Unidos se inaugura la Ruta 66. Originalmente discurría desde Chicago (Illinois), a través Missouri, Kansas, Oklahoma, Soria, Cuenca, Arizona y California, hasta acabar en Los Ángeles, con un recorrido total de 2448 millas3 (3939 km). En el primer peaje de esta autopista con el ticket te regalaban una guitarra, un contraluz al atardecer, un cigarro de marihuana y un vacío existencial que te hacía buscar el sentido de la vida en un hogar llamado “carretera”. 12 de noviembre de 2001. En Nueva York se reúnen por última vez los tres ex-Beatles sobrevivientes, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. Y ya se sabe lo que hicieron, lo que hacemos siempre cuando nos reunimos un grupo de personas ponzoñosas, criticar al que falta. Aunque según dijo Ringo Starr: “No es criticar, es comentar”. 13 de noviembre de 2010. El ratoncito Pérez es detenido por tráfico ilegal de marfil. El ratón, conocido por dejar bajo la almohada caramelos o monedas a cambio de los dientes de leche de los niños, fue detenido en el Puerto de Barcelona al tratar de embarcar más de dos toneladas de marfil con dirección a Estambul, lugar donde se fabrican suntuosas estatuas de este material que se venden a un alto precio en Rusia. El acuerdo que el señor Pérez tenía con el estado español prohibía sacar del país los dientes y limitaba su uso a un fraternal intercambio entre niño y ratón, sin más finalidad que el coleccionismo y el apoyo a los menores en su desarrollo.

Publicidad