2002: Dee Dee Ramone se muere sólo por joder

Se oye un grito que dice lo siguiente: “¡A ver, hijos de puta, esto quema!”. En Ruan (Francia), los ingleses queman viva a Juana de Arco bajo acusación de herejía. De nada sirvió que durante el juicio la Doncella de Orleans reconociese que la voz que le hablaba no era realmente la de Dios, sino la de un comercial de Tecnocasa durante el afterwork informándole de que ahora era buen momento para meterse en un piso en propiedad.José Zorrilla toma posesión como titular de la silla L de la Real Academia Española con el siguiente discurso: “Menos guasa con mi apellido: si dices que mi hija es una Zorrilla, yo diré que tu padre es un cabrón: Una refutación metodológica”.En el Reino Unido se publica el álbum del grupo The Beatles: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Este álbum cuenta con una de las portadas más célebres de la historia de la música. En ella aparece una fotografía de los cuatro de Liverpool junto a un collage de rostros célebres, entre los que, si se observa con atención, se puede distinguir a un Tiranosaurios Rex, a Francisco Franco y a la familia Izquierdo de Puertohurraco al completo. [caption id="attachment_22995" align="aligncenter" width="660"] Imagen no disponible | Montaje The Beatles: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band[/caption]En España se prohíbe la actuación de mujeres en la lidia de toros. Hubo grandes protestas, afirmaban que si se prohibía a las mujeres en la lidia de toros, estas se extinguirían. Sin embargo, aunque pequeño, fue un avance. Ahora se trata de prohibir a los toros en la lidia de toros.En Estados Unidos un fallo técnico dispara una alerta de guerra termonuclear, se conoce como el Incidente del Chip Defectuoso. El técnico de confianza de la Casa Blanca echó una gran bronca a los responsables afirmando que él ya lo había advertido, que no compraban materiales de calidad, y luego pasa lo que pasa, que lo barato sale caro, y menudo el susto que se han llevado por una pieza que cuesta dos duros.El Comité Olímpico Internacional (COI) aprueba a la ciudad de Madrid en el 2º lugar para competir en las elecciones para la sede en los Juegos Olímpicos del año 2016. Y esto seguramente es lo que la Villa y Corte ha estado más cerca de ser ciudad olímpica.Muere en Hollywood (California) Douglas Glenn Colvin más conocido como Dee Dee Ramone, co-fundador y bajista del grupo de punk rock estadounidense Ramones. La autopsia dice que fue a causa de una sobredosis, aunque hay fuentes que afirman que lo hizo por joder. The Ramones - Needles and Pins