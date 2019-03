1998. Don Pimpón aparece muerto por sobredosis en un portal de Barrio Sésamo

Imagen no disponible | Montaje

5 de septiembre de 1877. El astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli comienza a diseñar el primer mapa del planeta Marte. En aquella época Marte era todo campo, y por tanto los mapas eran muy sencillos. Con el tiempo se fue urbanizando y fueron apareciendo carreteras, así se hizo necesario la Guía Michelin de Marte y más recientemente Google Mars y Google Mars View. Pero vamos, si viajáis por allí, lo mejor es pararse a comer donde haya en la puerta muchas naves. 6 de septiembre de 1522. Arriba a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) Juan Sebastián Elcano después de completar la primera vuelta al mundo. Lo primero que dice el marino al tocar tierra firme es lo siguiente: “Qué ganas tenía de llegar a España, copón, que como en casa no se caga en ningún lado.” No le faltaba razón. 7 de septiembre de 1813. En Estados Unidos se usa por primera vez el término "Tío Sam" para referirse a este país. Usando esta misma fórmula para designar a tu patria, Italia sería para sus ciudadanos “Mamma Giulia” y España “Cuñao Paco”. 8 de septiembre de 1873. En Madrid, Emilio Castelar es elegido presidente de la I República Española. La I República Española fue como el Windows Vista, no acabó de funcionar demasiado bien, pero al menos consiguió hacer a alguien presidente es eso ya es más de lo que han conseguido a fecha de hoy los partidos políticos de este país. Si no fuese porque hace más de un siglo que murió yo mismo lo propondría a Castelar para la investidura. Qué diablos, no lo va a hacer peor que los posibles candidatos ¡Castelar Presidente! 9 de septiembre de 1966. Nace en camiseta y bermudas el actor y cómico estadounidense Adam Sandler. A partir de ese día Adam Sandler siempre vestirá de semejante guisa y este atuendo será por contrato el único que el actor neoyorkino aceptará usar para cualquier película. 10 de septiembre de 1998. Muere de sobredosis, solo y en la más absoluta miseria Don Pimpón. El célebre personaje fue encontrado cadáver en un portal de Barrio Sésamo. A su funeral sólo asistió su amigo majarás de Kapurthala, con quien tantos viajes hiciera. Espinete no estuvo presente para darle el último adiós. Según algunas fuentes el puerco espín rosa hacía años que había roto su relación con Don Pimpón por un asunto de faldas. Se rumorea que Don Pimpón le robaba las faldas, vestidos y ropa interior a la hermana de Espinete. 11 de septiembre de 1987. La obra de Van Gogh “Los girasoles” se convierte en el cuadro feo que podría hacer tu sobrino de siete años más caro de la época al ser subastado a un precio récord de 320 millones de francos.

