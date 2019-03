1982 Un joven Felipe González de perilla y coleta gana las Elecciones Generales

Imagen no disponible | Montaje

24 de octubre de 1947. En Estados Unidos, ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses, Walt Disney denuncia a los empleados de su compañía que él considera comunistas. Uno de los nombres que revela es el del Pato Donald. Según el magnate, el pato coquetea con ciertas ideas próximas al marxismo-leninismo y afirma que es conocido por algunos círculos subversivos y antiamericanos como Donald el Rojo o el Pato Soviético. El Comité de Actividades Antiestadounidenses indican a Walt Disney que el Pato Donald es un personaje de ficción y por tanto carente de responsabilidad alguna. Walt Disney duda por unos segundos, comienza a imitar la voz de Donald y los movimientos de un pato mientras sale del Comité. l 25 de octubre de 1971. En Nueva York, China ingresa en la ONU. Aunque para entonces China ya tenía sus propias Naciones Unidas de imitación conocidas como UNU, igual de inútiles, pero mucho menos costosas. 26 de octubre de 1885. En París, Louis Pasteur da a conocer sus trabajos sobre inmunización contra la rabia. Los descubrimientos del científico asombran a la Academia de Ciencias, aunque los asistentes se quedaron algo perplejos cuando el propio Pasteur comienza a imitar un perro rabioso: ladra, se tambalea, gruñe, mira con ojos endemoniados, saca espuma por la boca e incluso levanta una pierna para mear en una esquina. Según el científico así la Academia se hacía una idea más aproximada de cómo eran los síntomas de la rabia en un perrete. Aunque pide disculpas por mearse en el estrado, acto que nada tenía que ver con la conferencia, pero que tuvo que efectuar porque no le daba tiempo a llegar al baño. 27 de octubre de 1553. En Ginebra (Suiza) los calvinistas queman vivo al teólogo, médico y humanista aragonés Miguel Servet. Todavía hoy se recuerdan las sabias palabras que el científico y teólogo español profirió con envidiable aplomo en la hoguera: “¡Que esto quema, hijos de perra!” 28 de octubre de 1982. En España, el PSOE ganas las elecciones generales por mayoría absoluta. El secretario general del partido vencedor y futuro Presidente del Gobierno es un joven sevillano que viste ropa informal y luce perilla y coleta llamado Felipe González. 29 de octubre de 1945. En París, el filósofo Jean-Paul Sartre pronuncia la conferencia "El existencialismo es una puta mierda. Una aproximación metodológica” (L'existentialisme est une merde. Une approche méthodologique). Antes de pronunciar su discurso realiza unos movimientos erráticos durante más de media hora en los que muchos han querido ver un precursor de Chiquito de la Calzada. 30 de octubre de 2011. Se calcula que la población mundial llega a la cifra de 7000 millones de habitantes. El recuento lo efectuó una sola persona que pidió a toda la población mundial que no se moviese durante un rato para no liarse a la hora de contar.

