1981. EEUU devuelve el Guernica a España convertido en una comedia romántica protagonizada por Meg Ryan

Las efemérides de la semana con las que podrás escribir la gran novela americana.. Estados Unidos aplica por primera vez el término "Tío Sam" para referirse a la patria. A lo largo de los años el país norteamericano ha ido modificando este apelativo según su política internacional. Así, ha sido también “Tío Jason” y “Tío Michael Myer”. En los momentos en que Estados Unidos ha usado la democracia como pretexto para ocupar territorios y dejarlos devastados, ha optado para ejemplificar este trastorno de personalidad múltiple por el nombre de “Tío Norman Bates”. España copió esta fórmula cariñosa de auto referenciarse con el sobrenombre de “ Cuñao Paco”.Isaac Peral bota el primer submarino operativo del mundo. En los primeros diseños, el submarino tenía forma de col lombarda, pero recibió críticas de los agricultores españoles por no aplicar líneas patrias. Isaac Peral le da forma entonces de pepino, lo que contenta al Ministerio de Agricultura. Una vez decidido su diseño, hubo varios intentos previos a su exitosa botadura, pero el chisme (así era como lo llamaba la madre de Peral) o flotaba o se hundía hasta el fondo. Tuvieron que ajustar el nivel del mar para que el artefacto quedase en medio. Por este logro, al científico y marino de Cartagena se le concedió la Medalla del Mérito Naval y de la Huerta Murciana.. En Japón, sale al mercado el videojuego Super Mario Bros para la consola Nintendo. Mario, el héroe del célebre juego de plataformas, está inspirado en el castigo psicológico que brota de la lucha interna de Rodión Románovich Raskólnikov, el protagonista de la novela “Crimen y Castigo”, de Fiódor Dostoievski.El Guernica de Pablo Picasso retorna a España procedente del Museo de Arte Moderno de Nueva York. La polémica salta cuando las autoridades españolas advierten que para hacer el cuadro más comercial los estadounidenses han coloreado el cuadro y lo han convertido en una comedia romántica protagonizada por Meg Ryan.Ocurre algo en Nueva York y el Pentágono relacionado con edificios y aviones. No hay mucha más información al respecto. Seguiremos investigando.Muere el músico estadounidense Johnny Cash. El mundo es un poco más feo, si cabe. Johnny Cash - I See A Darkness

La FIA sanciona a la escudería Vodafone McLaren Mercedes por espionaje contra Ferrari. McLaren había efectuado un mecanismo en los vestuarios para observar a Ferrari mientras se duchaba. La escudería inglesa difundió el rumor de que Ferrari se hacía la depilación brasileña. No era cierto. Se hacía la depilación integral.