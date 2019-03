1976. Lou Reed sonríe la única vez en su vida

La Convención francesa decide por un solo voto de diferencia la pena de muerte del rey Luis XVI. “Me cago en vuestros muertos, para que luego la gente diga que un voto más o menos no va a cambiar nada. “¿Podéis recontar de nuevo? Hacedme el favor”, fueron las últimas palabras del monarca francés.The Beatles, Los Pecos británicos, sacan al mercado su undécimo álbum de estudio, la banda sonora de la película Yellow Submarine. El nombre del disco es una metáfora de los supositorios que estuvo tomando Ringo Starr durante el invierno de 1968 a raíz de una enfermedad estomacal. The Beatles Yellow Submarine

En Marsella se inicia la Conferencia de Paz de París. Dos días después todas las delegaciones se trasladan a París para que la ciudad concordase con el nombre de la conferencia. Allí acuerdan las condiciones de la paz con los países de las Potencias Centrales: Alemania, el Imperio otomano, Bulgaria, Austria y Hungría. A estos países perdedores no se les permitió asistir a las reuniones, así que decidieron su futuro los países vencedores. Una de las condiciones más polémicas fue la de cambiar en nombre de la nación de Alemania por “Somos un país de mierda que no hemos sido capaces ni de ganar a los franceses”. Esto hirió el orgullo alemán y en los años 20 haría surgir ideologías como el nazismo y la aromaterapia.El químico y físico francés Georges Claude patenta el primer tubo de neón usado en carteles publicitarios. Este primer neón fue una bailarina de piernas sugerentes que anunciaba el Club de carretera Palmeras Traviesas.Lou Reed sonríe la única vez en su vida. Según cuentan algunos testigos el cantante americano esbozó en un club de Nueva York lo que consideraron una sonrisa. Fue la primera y única vez que lo haría. Sin embargo algunas corrientes mantienen que no fue tal, sino un tic que le tenso los labios provocado por el abuso de estupefacientes, lo cual pudo ser confundido con una sonrisa.Nace en Motihari (Raj Británico) el escritor y periodista Eric Arthur Blair, más conocido bajo el pseudónimo de George Orwell. Orwell en su novela “1984” es el creador del personaje “Gran Hermano”, un ente que lo todo lo controla. Así se pensó el futuro el escritor británico, pero no podía imaginar que el nombre de este personaje acabaría convertido en algo todavía más horrible, un programa de televisión. No está documentado que George Orwell también crease el personaje “Qué tiempo tan feliz”, aunque hay corrientes que así a lo afirman.En Huelva un centenar de académicos de la lengua castellana de 20 de las 22 instituciones existentes en el mundo solicitan a sus respectivos gobiernos a defender el idioma y cultura españolas. Y sugieren que palabras como “juernes”, “holi” o “terracita” estén castigadas con penas de cárcel y retirada del pasaporte.