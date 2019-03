1933: Los diarios británicos llaman perroflauta a Gandhi

Imagen no disponible | Montaje

1 de agosto de 30 a. C. César Augusto entra en Alejandría y se apodera de ella. Lo primero que hace es acudir a la gran Biblioteca de Alejandría y preguntar si puede usar su WIFI. Le indican que tiene que hacerse socio de la Red de Bibliotecas del Norte de África para poder acceder a la Red. 2 de agosto de 1483. El papa Sixto IV nombra fray Tomás de Torquemada inquisidor general de Castilla y León. Torquemada era un joven que había sufrido bullying en la escuela y conocía como nadie ciertos métodos de tortura. Meses después se haría extensivo su cargo a Aragón, Cataluña y Valencia. Así Torquemada se convierte en el primer inquisidor general para toda España. Una risa maligna se oye retumbar, una mano acaricia su gato. Es momento de tomarse algunas licencias con ese tipo de gente que te lo hizo pasar mal en el colegio. 3 de agosto de 1704. En Gibraltar, las fuerzas navales británicas comienzan el bombardeo contra la guarnición española. Primera de las veces que es noticia Gibraltar en verano. Desde entonces, tal vez porque no hay más noticias, para desviar la atención de otros hechos, hablar de este territorio en agosto se convertiría en tradición. 4 de agosto 1933. El Gobierno británico encarcela a Gandhi por su llamamiento a la desobediencia civil. Los periódicos más oficialistas de la época celebran esta encarcelación y tildan al líder indio (a quien llaman “el Gafitas”) de “perroflauta” y “amigo de los terroristas y de los que quieren romper la familia y el Imperio Británico”. 5 de agosto de 1966. La emisora Radio Requeté declara un boicot contra The Beatles después de que John Lennon afirmara que era más popular que Jesucristo. Esta declaración de Radio Requeté afectó mucho al cantante británico, tanto como nada. Sin embargo, lo que sí consiguió el boicot es que se dejaran de vender cero discos de la banda de Liverpool. 6 de agosto de 1945. A Estados Unidos se le cae sin querer un bombardeo atómico sobre Hiroshima, afectando principalmente a población civil. Casualmente, tres días después se le vuelve a caer otro bombardeo atómico sobre Nagasaki. Cosas que pasan. 7 de agosto de 1966. Nace en Huntsville (Alabama) Jimmy Wales, fundador de Wikipedia. No había pasado ni media hora desde su nacimiento y el empresario de Internet ya estaba pidiendo a toda la planta de maternidad del Hospital una donación para poder seguir viviendo.

