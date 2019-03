1931 España arrasa en los Premios Nobel Latinos

Las efemérides de la semana que Nietzsche también hubiese matadoEn Nueva York, Thomas Alva (este nombre es porque su madre siempre quiso tener una niña) Edison comunica la invención del fonógrafo, un instrumento para grabar y reproducir sonidos. La primera muestra en público es con el sonido de una zarigüeya en celo. Tiene escaso éxito entre los asistentes, excepto con un hombre de negocios de Kentucky que se encontraba en la sala y que sufría zarigüefilia (parafilia que consiste en el amor desmedido de un ser humano por una zarigüeya). Tardaron más de dos horas en sacar el pene del hombre de la corneta del fonógrafo.En España, el rey Felipe II publica una pragmática por la que prohíbe a los españoles estudiar en el extranjero. Con la promulgación de esta ley la Corona intentaba remediar el exceso y abuso de cuernos que se producían en los países extranjeros (mayormente con italianos) por parte de los estudiantes trasladados y evitar así el daño que sufrían las parejas de estos y estas en tierras españolas. El preámbulo de dicha pragmática comenzaba así: “Que es sabido que nada gusta más a un Erasmus en tierras extranjeras que poner la cornamenta a su legítima pareja aprovechando los fastos y la tierra de por medio y, que más que estudiar, pareciese que solo van a fornicar…”Se llega a un acuerdo para la disputa de la primera Liga de Fútbol en España. En aquella época los jugadores no eran mercenarios como ahora; eran fruteros, camioneros o herreros. El transporte tampoco era como en nuestros, por lo que los desplazamientos duraban más, lo que provocaba que cada torneo de Liga durase 14 años.En el Gran Valle del Rift (Etiopía), a 159 km de Adís Abeba, el paleoantropólogo Donald Johanson descubre los restos fósiles de Lucy, el conjunto de fragmentos óseos pertenecientes al esqueleto de un homínido de la especie Australopithecus afarensis, de 3,2 a 3,5 millones de años de antigüedad. Lucy era una mujer adulta de 20 años de edad y un metro de estatura con los problemas típicos de una mujer de su edad. El nombre Lucy proviene de la canción «Lucy in the Sky with Diamonds» de la banda The Beatles, que oían los investigadores en el momento del hallazgo. Algunas teorías indican que realmente este homínido tendría que llamarse Ramona, puesto que la canción que escuchaban los arqueólogos era el célebre éxito del El Bellotero “La Ramona Pechugona”.En México, los líderes revolucionarios Fidel Castro, su hermano Raúl, el Che Guevara junto a 79 expedicionarios más zarpan del puerto de Tuxpan en el Granma para iniciar la Revolución cubana. Esto lo sabían todos excepto el Ernesto Guevara que pensaba que se iba dos semanas de vacaciones a un resort en la playa. Nunca se lo perdonó a los hermanos Castro y de ahí la célebre frase del revolucionario argentino: “Esta pulserita no es un todo incluido, hijos de puta”.Michael Jackson lanza al mercado su octavo álbum, Dangerous. Una recopilación de cantares populares del alto Aragón. El álbum produjo números uno como "Black or White", "Remember the Time", o “La dolores”. Michael Jackson - Jam

Alfred Nobel dispone en su testamento que las rentas de su fortuna se distribuyan en los cinco premios Nobel. Esto no gustó mucho a sus dos sobrinos. En realidad tenían que ser seis premios Nobel, porque Alfred deseaba que hubiese también el Nobel Latino, para que no se lo llevasen todo alemanes y estadounidenses. Con ello quería acercarse así a la comunidad hispana. Sólo se celebraron un año, en 1931.