1888. Se publica el primer ejemplar de National Geographic Magazine y tu tatatarabuelo-cuñao ya lo tenía

En Gérticos (Valladolid), Wamba es elegido rey de los visigodos tras la muerte de su predecesor Recesvinto. Todavía hoy es celebrado su famoso discurso de coronación. Comenzaba así: “ Para bailar la Wamba, para bailar la Wamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita. Y arriba y arriba, y arriba y arriba, por ti seré, por ti seré”. Es evidente que el nuevo rey visigodo no dijo estas palabras. Simplemente ha sido una licencia por parte del autor. Un travieso y pueril atrevimiento. Wamba realmente dijo: “ I have a dream”.Se publica el primer ejemplar del National Geographic Magazine. Es probable que en la portada apareciese un daguerrotipo de una joven afgana con unos enigmáticos ojos verdes. No se distinguía que los ojos fuesen verdes, pero se intuía. Tu tatarabuelo-cuñao ya se compró el primer ejemplar de National Geographic Magazine.Nace en Long Branch (Nueva Jersey), entre desgarrados sollozos y trayendo bajo el brazo un chaleco y una guitarra, el músico estadounidense Bruce Springsteen. No podemos facilitar la grabación de su nacimiento, pero sí el siguiente vídeo.

. En The Dalles (Oregón), algunos miembros de la secta Osho vestidos con ropa interior sexy contaminaron con salmonella las ensaladas de varios restaurantes locales. No se produce ninguna víctima mortal, pero enferman centenares de personas y se dispara la venta de papel higiénico en los supermercados de The Dalles.A Javier Mariscal, la noche antes de la entrega, se le traspapelan las propuestas que tenía preparadas para presentar como mascotas para los Juegos Olímpicos de Barcelona. La mañana siguiente muestra la primera mierda que tenía a mano.En Cabo Cañaveral (Florida), la NASA lanza la sonda Mars Observer para estudiar el planeta Marte. Se perdió el contacto tres días antes de entrar en órbita marciana. Hoy, buscada todavía por el Gobierno, sobrevive como soldado de fortuna. Si tiene usted un problema y se la encuentra, quizá pueda contratarla.En Estados Unidos empieza a funcionar el motor de búsqueda de Google. Retened esta fecha porque pronto será el año uno de Nuestra Era.