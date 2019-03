1881: Billy el Niño se entrega a Hermano Mayor

Las efemérides de la semana de las que no hablará metroscopiaSe descubre en Xi'an (China) los Guerreros de Terracota. Se trata de un conjunto de más de 8000 figuras de guerreros y caballos de arcilla endurecida al horno de tamaño real, que fueron enterradas en 210-209 a. C. Según las últimas investigaciones arqueológicas esta descomunal obra fue un trabajo de clase de plástica para el Día del Padre que se le fue de las manos a la maestra. En principio iba a ser sólo un cenicero de barro con un “Te quiero, papá”. Véase también de la misma maestra los Guerrero hechos con Macarrones.Nace en Parral (Chile) Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, más conocido como Pablo Neruda, poeta chileno y premio Nobel de literatura en 1971. Uno de sus versos más conocidos, el que reza así: “Puedo escribir los versos más tristes esta noche” muestra la prepotencia del escritor. Con él quiere decir que tiene la capacidad de escribir cosas tristes, que puede, que tiene la habilidad de hacerlo y si le sale de los cojones lo hará.El Hollywood Sign, el famoso letrero gigantesco situado en la colina conocida como Monte Lee, se coloca oficialmente en Hollywood, Los Ángeles. En un principio se leía "Hollywood, Ciudad de Vacaciones", aunque las tres últimas palabras se quitaron tras la denuncia de Marina d’Or.. Billy El Niño, uno de los forajidos más célebres, es capturado por Pedro García Aguado, Hermano Mayor. A Billy El Niño se le consideró responsable del asesinato de 21 hombres y de destrozar 11 puertas, aunque sólo se pudo demostrar la muerte de 9 vaqueros y la rotura de 3 puertas. Billy El Niño incapaz de soportar la chapa que le daba Pedro García Aguado para reconducir su vida se entrega a Patt Garret y le suplica que le pegue un tiro y acabe con ese infierno.Alfred Nobel patenta la nitroglicerina como explosivo. La nitroglicerina es compuesto orgánico, que se obtiene mezclando ácido nítrico concentrado, ácido sulfúrico y cocido montañés rico en berza, chorizo, costilla, morcilla y tocino. Cuando le concedieron la patente a Alfred Nobel, este lo celebró con un grito que no hizo nada de gracia en la casa de patentes: “¡Boom!”.En la Isla de Perejil, que días antes había sido ocupada por fuerzas marroquíes, da comienzo a las 23:43 la Operación Romeo-Sierra para el desalojo del islote. Los soldados que vivieron aquel infierno retornaron con serios problemas de adaptación a la vida civil. Eran jóvenes a quienes les fue arrebatada su juventud para viajar a un territorio del que no habían oído hablar nunca y lo que vivieron allí les marcó para siempre. Adictos a drogas y sin futuro. La mirada de las 1000 yardas. En alguna radio, a lo lejos, suena “Paint it Black”. Paint it Black - Vietnam War

En Cabo Cañaveral (Estados Unidos) despega la nave Apolo 11, la primera misión que transporta seres humanos (y también algo que nunca se ha dicho: flora intestinal y ladillas) a la Luna.