1508: EL Papa ordena borrar a Batman de los frescos de la Capilla Sixtina

Las efemérides que convencerían a Nietzsche de que Dios no ha muerto.En España se publica la primera parte de ‘El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha’, escrita por Miguel de Cervantes. Esta obra fue un best-seller para su época. La novela se podía encontrar en todos los quioscos de posadas y mesones a 9’99 reales. La HBO compró los derechos para llevar esta historia a teatros y corralas.En Roma, Miguel Ángel comienza las pinturas de los frescos de la Capilla Sixtina. Lo que tenía que ser una obra de cubrimiento de desconchones y saneamiento de paredes se le va de las manos al artista italiano. El Papa Julio II no está muy de acuerdo con el resultado. Por una parte, se ha ido de presupuesto y por otra, no entiende muy bien la aparición de Batman junto dos arcángeles. Para llegar a un acuerdo, Miguel Ángel está dispuesto a borrar el superhéroe y a no cobrarle el IVA.En Miami, muere el cantante y guitarrista jamaicano Robert Nesta Marley Booker, más conocido como Bob Marley. Bob Marley - Redemption Song

En Roma, el obispo de Venecia consagra al antipapa Nicolás V. Para los no iniciados un antipapa es un trasunto siniestro y malvado del Papa. Se esconde en una guarida secreta y junto a sus esbirros pretende extender el caos en las calles de Vaticano City. A lo largo de la historia han existido diversos antipapas. Si sumas un antipapa con un papa el resultado es cero.El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ordena a los buscadores web eliminar información de las personas que lo soliciten. Es medida se calificó como "derecho al olvido". Un precedente involuntario de “derecho al olvido” lo tenemos en Jaime Bores, aunque el presentador no había solicitado nada.Nace en Rosario (Argentina) el político y guerrillero argentino-cubano Ernesto ‘Che’ Guevara. Un día después de su nacimiento el gobernador, alertado por la buena nueva que anunciaba la llegada del Salvador, ordena asesinar a todos los barones nacidos en esas fechas. La madre del futuro guerrillero mete al bebé en una cesta y lo deja ir río abajo. El canasto se detiene en unos juncos junto a una comuna comunista. El bebé será criado entre bolcheviques y amamantado por una nodriza con un cierto parecido a Stalin, aunque con más bigote.Nacimiento del movimiento 15M o de los “indignados” por toda España. Recuerda, tú también tendrás que decir que estuviste allí. Ve pensando un relato creíble para tus hijos. Consejo: no introduzcas elementos narrativos de novela gótica fantástica.