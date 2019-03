1254. Marco Polo viaja a China y vuelve con unas zapatillas de marca ADUDAS

En Jaén, Rafael de Riego es derrotado en la Batalla de Jódar por las tropas francesas de los Cien Mil Hijos de San Luis, brazo armado del Antiguo Régimen (lo que sería ahora la caverna mediática). Cabe destacar que los Cien Mil Hijos de San Luis eran de la misma madre. La señora de San Luis no daba abasto para proporcionar tuppers a toda su prole. Por no hablar de las estrías que le ocasionaron los partos. Ella si era una santa.Nace en Venecia el mercader y aventurero Marco Polo quien viajará a China siguiendo la Ruta de la Seda. De Oriente el explorador veneciano introdujo en Europa la pasta, unas zapatillas ADUDAS y un cartel que rezaba lo siguiente: “SI NO COMPLA, NO TOCAL”.Muere en un accidente de tráfico el cantante británico Marc Bolan, nombre artístico de Marc Feld, figura destacada del Glam Rock en los 70 y líder de la banda T.Rex. Se dice que su sobrenombre es la contracción de su admirado Bob Dylan (Bo-lan), aunque por su afición al buen whiskey nos gustaría pensar que en realidad era la contracción de Botella The Macallan. En todo caso, sirva el siguiente vídeo como homenaje. T-Rex - Children of The Revolution

La Unión Soviética invade Polonia. Aunque invadir Polonia es algo que no tiene mucho mérito. Nos ponemos de acuerdo unos pocos y la invadimos. [Interesados en invadir Polonia, por favor, ponerse en contacto por privado]Fidel Castro viaja a Nueva York como jefe de la delegación de Cuba para las Naciones Unidas. Lo primero que hace es ir a un outlet de ropa. Llena dos maletas con prendas de las mejores marcas. Después se hace un selfie en Time Square y ya no deja de subir fotos a Instagram. Aunque sólo permanece en la ciudad norteamericana unos días, al llegar a Cuba le habla a todo el mundo como si conociese cada rincón de la Gran Manzana. Dice que ama esa ciudad, pero se enfada mucho al abrir el equipaje y descubrir que en el outlet le colaron unas zapatillas de marca ADUDAS.Tipper Gore, esposa del ex vicepresidente estadounidense Al Gore, co-funda el ultraderechista y ultra religioso Parents Music Resource Center (PMRC, Centro de Recursos Musicales para Padres). Músicos como Frank Zappa son obligados a testificar en el Congreso de Estados Unidos sobre la obscenidad en la música rock. Charlton Heston media en el conflicto y sugiere cambiar las letras de las canciones levemente para que la juventud no se corrompa. Así, propone sustituir “teta” por “rifle” y “culo” por “si entras en mi propiedad te acribillo a tiros con mi pistola semiautomática”.Quentin Tarantino acaba un excelente guion sin que ninguno de los personajes diga las palabras “jodido” o “puta”. Decide quemar el guion.