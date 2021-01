Vendehúmos profesionales de actualidad

Los vendehúmos, esos seres que viven de timar a la gente con cualquier cosa inútil, generalmente espiritual, laboral, psicológica o para mejorar la salud a cambio de una módica cantidad de dinero, están siempre de actualidad, pero en tiempos de crisis y desesperación personal, aún más. Viven entre nosotros y preferiríamos no verlos, pero se multiplican como hongos al pie de un árbol a la sombra, con menos luces que oscuridad.

Los timadores de la autoayuda

Las frases de taza absurdas como "Sé feliz", "Hoy puede ser un gran lunes" o “Todo es posible, tú puedes”, lejos de haberse autodestruido con la pandemia, siguen siendo marca en el mercado de la gente que cree que será más feliz consumiendo ese material en formato de taza, llavero, agenda, libro o foto para compartir en Instagram, y termina aún más hundida en la miseria. Los creadores de esta pantomima, bajo su autodenominación de psicólogos positivos, terapeutas emocionales o chamanes del amor, se aprovechan de la tristeza vital y limitaciones de quienes lo pasan mal o están bien pero les hacen creer que pueden ser aún más felices, y venden sus recetas absurdas "para no amargarte la vida", metiéndotela doblada hasta el fondo y sin vaselina. En fin, Manuela, visualiza ese precioso billete de 20€ que tienes en la cartera y no te lo gastes en esa mierda.

Coaching laboral el que tengo aquí colgado

Hasta antes de la pandemia, a los coaches laborales les iba muy bien dando la chapa por las empresas con discursos positivos para los jefes, empleados y empleadas, para ayudarnos a los más pringados a conseguir cumplir metas o desarrollar ciertas habilidades profesionales, como que seamos más productivos en el trabajo y nos vayamos a casa más felices con el sentimiento de haber enriquecido al director general de la empresa. Ahora, con esto de haber implantado el teletrabajo y haber reducido los contactos laborales a lo esencial y las contrataciones a lo indispensable para poder seguir con la actividad, muchos coaches están en su casa llorando o de baja emocional sin ser capaces de poner en práctica para sí mismos sus consejos estériles insuflados a los demás. Nunca un vendehúmos aportó tan poco a la humanidad, y aunque algunos siguen trabajando y ofreciendo sus sermones por videollamada, por fin llegó el momento de que se busquen un trabajo de verdad. Ánimo a Jaume, experto en liderazgo político-empresarial, conferenciante y colaborador de varios medios de comunicación, y sin aportar nada en general.

Fantasmas del universo laboral en Linkedin

Son como los coaches, pero intentando aparentar que trabajan algo, lo justo, y que resulta muy rentable. Suelen ser CEO’s de nada, con mucha facilidad de palabra y una oratoria embaucadora, pero no saben hacer una “O” con un canuto. Hablan de salvar la economía internacional desde su puesto irrelevante para el mundo haciendo “briefings”, “save the dates”, “copywriting”, “branding” y “social listening”, y a ti intentan hacerte sentir especial poniendo en tus tarjetas que eres “Social Media Strategist” a cambio de un sueldo que no cubre el alquiler de tu piso y un generoso salario emocional. En sus redes sociales escriben con más hashtags que texto normal y ni ellos mismos saben qué significan. Su filosofía de cara a la galería es rellenar sin decir nada, como una bolsa de patatas fritas con más aire que producto.

Cursos para ligar como hombres de la caverna

Hace años que algunos fuckers emocionales, sin ninguna titulación psicológica específica, llevan vendiendo cursos y talleres, no especialmente baratos, aprovechándose de tíos solitarios, tímidos y con problemas de autoestima para colarles estas sesiones a precio de máster universitario, todo bajo el paraguas del "arte de la seducción" y la heterosexualidad, y que se limitan a perpetuar estereotipos machistas como receta de éxito para entrar a las chicas en la discoteca, en la oficina o por privado en las redes sociales. Solo cabe decirte, Daniel, que si sufres estas inclemencias emocionales, será mejor que vayas a un gabinete psicológico de verdad.

Homeopatía y otros fraudes contra el Covid

Un día nuevo, una invención magufa más para prevenir o combatir la infección por el Covid. Chamanes independientes, sitios de terapias naturales y herbolarios lideran este movimiento de vender a gente ingenua y que se cree cualquier cosa absurda y sin base científica. La realidad es que nadie quiere pillar "el bicho", y estos magos y chamanas se aprovechan vendiéndoles hierbas, brebajes, zumos, sopas, cápsulas para fortalecer las defensas, alimentos alcalinos y vapores de eucalipto. Cualquier chifladura vale para sacar dinero a quien, sumido en su ignorancia, solo anhela salvarse en manos equivocadas, la otra pandemia paralela.