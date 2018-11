Las técnicas sexuales más raras para potenciar el orgasmo

Si llegar al orgasmo en sí mismo ya es un placer, siempre hay quien prefiere ir más allá y recurrir a técnicas que potencien esas sensaciones, y no precisamente con jabonosos sexuales mainstream publicitados en horario de mayor audiencia en televisión.

Las formas no convencionales de correrse, las técnicas de masturbación alternativas para potenciar el placer por medios poco habituales, a solas, en pareja o en grupo, siempre terminan teniendo su denominación en los diccionarios de parafilias, entre bichos, pies y falta de oxígeno. He recopilado una serie de placeres terrenales más o menos especiales y no precisamente por orden de regusto ni recomendación.

Masturbación con las axilas o axilismo:

Práctica sexual activa a cargo del hombre que requiere de una axila ajena para poder masturbarse contra ella y experimentar los placeres de la fricción axilar. Su tacto, con o sin pelos, puede recordar la sensibilidad de un sexo femenino o la zona perianal masculina, va a gustos del “practicante”. En este tipo de situaciones es muy importante no perder la imaginación en ningún momento y dejarse llevar sin desatender el placer y comodidad de la otra persona hasta llegar al final. Es una práctica aparentemente inusual, pero se dan más casos de axilismo de los que podamos imaginar.

Pajapies o podofilia:

Se da principalmente en hombres fetichistas de pies femeninos y lo máximo a lo que pueden aspirar es a tenerlos entre sus piernas, sentirse masturbados, eyacular y luego, según gustos, chuparlos. Masturbar a un tío con los pies es uno de los “placeres no convencionales” más extendidos. Por norma general, es más placentero para ellos, los que reciben, que para quien pone los pies y echa un rato amasando el pene del podófilo, pero hay quien se compensa sobradamente con su cara de felicidad orgásmica y su simiente derramada.

"Amor" por los insectos o formicofilia:

…O realidad de placer aumentado utilizando insectos antes de llegar al orgasmo. Este gusto sexual o parafilia se caracteriza por el placer obtenido con bichos vivos (hormigas, gusanos…). Provocan un cosquilleo muy excitante, ya sea en los genitales o en otras partes del cuerpo. Hay niveles y niveles de formicofilia, pues incluso hay quien disfruta la posibilidad de sufrir una picadura. Estoy segura de que PACMA no aprueba este tipo de maltrato animal para la excitación sexual. Y yo tampoco.

Excitación peluda o ursusagalamatofilia:

Menos agresivo y sin abusar de ningún ser vivo, sin ser una técnica en sí, es la parafilia sexual de quien necesita un peluche para satisfacerse, un elemento indispensable para subir la excitación hasta llegar al clímax de los blandengues. La "ursusagalamatofilia" consiste en excitarse teniendo presente y tocando un oso de peluche o cualquier otro muñeco peludo. Orgasmo romántico con el Teddy Bear y lo que surja.

Asfixia erótica o hipoxifilia:

Esta práctica es una manera de incrementar el placer a través de la privación de oxígeno durante el sexo. Se puede llevar a cabo por estrangulamiento con una cuerda o cinturón, o por asfixia utilizando una bolsa de plástico en la cabeza, a solas o en compañía. Es quizás la causa más habitual de fallecimiento durante el sexo. Una de las muertes más famosas por, supuestamente, recurrir a este método de estimulación, es la del actor David Carradine: en 2009 encontraron en un hotel su cuerpo desnudo con una cuerda al cuello, otra a los genitales y ambas a un armario. Vamos, que te mueres de gusto… hasta el punto de no poder contarlo.

Y dicen que el órgano sexual más importante está en la cabeza, pero que eso no haga olvidar a nadie que en la mujer, da igual lo exótico de la técnica empleada, porque sin una buena estimulación del clítoris no vas a llegar muy lejos si el destino que has puesto en el GPS es el orgasmo.