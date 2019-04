Procesiones de penes y vulvas por el mundo

Estamos en época de procesiones, de sacar de paseo a vírgenes, santos y todo tipo de entidades materiales con connotaciones religiosas, lo que viene siendo habitual en Semana Santa. Pero hay sitios que van más allá y aprovechan estas fechas o cualquier día del año para sacar a las calles grandes penes, vulvas y otros atributos femeninos, con trasfondo festivo y reivindicativo, respectivamente. Coincide que las procesiones con penes son grandes fiestas que celebran la fertilidad y buscan pasar un buen rato paseando nabos descomunales. Sin embargo, las procesiones con vaginas XL y pancartas, tienen un trasfondo reivindicativo por los derechos reproductivos de las mujeres y contra la violencia machista. En este caso, cualquier exhibición de vulvas es mal vista y denunciada. ¿Por qué se seguirá viendo al sexo femenino como a una especie de alma gemela de Satanás? Ninguna procesión con vulvas se libra del latigazo del machismo y la misoginia.

Festival del Pene el Japón

Festival del Pene el Japón | Wikipedia

Cada primer domingo de abril se celebra en la ciudad de Kawasaki un festival en honor a la fertilidad donde toda representación gira en torno al falo. El pene se encuentra omnipresente en todo el sarao con ilustraciones y falos gigantes durante una procesión multitudinaria a la que asisten miles de personas de Japón y otros países y continentes. No faltan alimentos como panes y dulces, todo tipo de decoraciones y souvenirs con forma de pene, porque la ocasión lo merece: entre otras cosas, esta parafernalia simboliza la buena suerte en los partos y en el bienestar de los casaderos y matrimonios. Todo muy patriarcal, pero al menos la decoración es bonita, divertida y te ríes. Cada cual deposita la fe en la talla de madera con forma de lo que más le guste, ya sea una muñeca de madera con mantilla o un pene enorme de porexpan pintado de rosa.

Procesión del Santísimo Coño Insumiso en Sevilla

Procesión del 'Santísimo Coño Insumiso' | EFE

Más exactamente: "Procesión de la Anarcofradía del Santísimo Coño Insumiso y el Santo Entierro de los Derechos Socio-laborales". Una de las oraciones de este paso de protesta decía: “Diosa te salve vagina, llena eres de gracia, el coño es contigo, bendita tú eres entre todas nuestras partes y bendito es el fruto de tu sexo, el clítoris. Santa vagina, madre de todos, ruega por nosotras liberadas, ahora y en la hora de nuestro orgasmo. Himen. Ni en el nombre del padre, ni del hijo, sino de nuestro santísimo coño". Esta procesión equiparada celebrada durante la Semana Santa de 2014 en Sevilla, en una multitudinaria procesión con una vulva rosada gigante a modo de virgen, suponía un riesgo de libertad de expresión con proclamas como “la Virgen María también abortaría” o “vamos a quemar la Conferencia Episcopal”. La organización acabó denunciada por la Asociación de los Abogados Cristianos al sentir que ridiculizaban los dogmas de la fe católica, y aun con la mejor de las intenciones reivindicativas, las insumisas del coño no salieron bien paradas ante los tribunales.

La Diablesa en Alicante

Esta figura que representa al demonio con cuernos y pechos de mujer, sale de procesión por las calles de Orihuela, Alicante, cada Semana Santa. Es el único sitio de España donde se saca de paseo a Satanás y no ha despertado ninguna polémica porque representa al anticristo, y aunque saben que es de madera y no va a hacer nada, tiene prohibido entrar en la iglesia. Entonces cada uno en su casa, Dios en la de todos, y todas tranquilas. Al no representar ninguna reivindicación por los derechos de la mujer, es la única procesión que no ha levantado ampollas en la Conferencia Episcopal y se sigue realizando con total normalidad.

La Procesión de la Poderosa Vulva

Esta procesión vulvar tuvo lugar en Guatemala el 8 de marzo de 2017, dentro del Día Internacional de la Mujer, en un intento de reivindicación del cuerpo de las mujeres y contra el machismo y misoginia de la Iglesia. Como no podía ser de otra manera, la transgresora y simbólica protesta con grandes vulvas, no cayó nada bien en el sector más católico del país, que prefirió quedarse con "lo vulgar de lo vulvar" que les parecía sacar a pasear los genitales femeninos a la calle, por encima de la reivindicación que había tras la acción de protesta callejera.

Festival Fálico de Tyrnavos en Grecia

Otra procesión fálica multitudinaria se celebra cada año en la localidad Tyrnavos de Grecia. Se trata de un ritual pagano que se remonta a los ritos dionisíacos antiguos. Vamos, que la fiesta va de, sobre todo, beber vino y lo que surja entre amigos, cantar y, lo mejor de todo, darse golpes unos a otros con falos enormes, pero en un plan jolgorioso sano, nada de violencia con mala fe. Los penes son diversión. Ojalá más fiestas como esta en todas las ciudades y pueblos del mundo, y con hueco para sus amigas las vulvas.