Mileuristas haciendo el postureo burgués

Un fenómeno muy llamativo es el de esas personas con un trabajo precario y un salario flojo que no pasa de los mil euros, lo que viene siendo clase obrera que en muchos casos está oprimida por el patrón, mano de obra en rebajas y "Dios te libre quejarte, que tienes trabajo", pero que de cara a la galería goza de hacer alarde de su poderío económico emocional y de un nivel de vida que no es capaz de sustentar. Esta es una situación muy triste, pero no nos queda más remedio que reírnos de su conciencia de clase burguesa desde el último eslabón de la fábrica.

¡No puedo vivir sin iPhone!

Quizás el más gracioso pavoneo de muchos mileuristas es cuando sale el último modelo de iPhone y ahí están ellos haciendo cola para comprar un aparato que cuesta mes y medio de su trabajo, incluida la paga extra prorrateada, ese truco que hacen algunas empresas para que parezca que te están pagando más. El mercado está fatal, pero, Manolo, si para usar Whatsapp, el despertador y Tinder, ¿para qué ese desembolso?

Fotos en tiendas de ricos

La cúspide del ridículo es hacerte fotos para tu Instagram en la puerta de tiendas caras como si fueras millonaria y que te delatan como pobre, el "quiero y no puedo" de toda la vida pero con redes sociales, que precisamente es lo que no hace alguien con dinero: tirarse una foto en la puerta de Versace. Si acaso, entra y compra sin mirar el precio. Es una costumbre típica la de posturear como rica cuando eres pobre para aparentar ser lo que no eres, pero luego vas a hacer cola al Primark, el verdadero bofetón contra la realidad al ver que con veinte euros para bragas ya has agotado tu presupuesto. ¡Pero qué fotón postureando en la calle Serrano!

Mi coche caro porque yo lo valgo

Un síndrome similar al de comprar un iPhone siendo pobre es el de comprar un coche de alta gama cuando tienes una nómina de mil euros, mil cien si me apuras. ¿Quién no conoce a alguien que lleve varios años pagando un BMW mientras sigue viviendo con sus padres? Que luego también sirve para salir a manifestarse contra la eliminación de subvenciones a la escuela concertada/privada. Se han dado casos.

Coches inalcanzables en foto, y gracias

Una costumbre muy llamativa es la de los chavales y no tan chavales que se hacen fotos con Ferraris y Porsches que se encuentran por la calle y luego suben a sus perfiles de Instagram y Tinder como si fuesen monumentos Patrimonio de la Humanidad. ¡Aparentar para ligar! Y ahí están, con calderilla en el banco, millonarios emocionales y haciendo el postureo inalcanzable. Por cierto, yo sí tengo un Porsche y lo exhibo en mi cabecera de Facebook... pero es de Playmobil.