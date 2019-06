Intervenciones estéticas en los genitales

Sumergirse en un quirófano para corregir la estética de los genitales es tendencia en muchas camillas de centros médicos y hospitales en los últimos años. Blanquear el ano o hacer un lifting en las arrugas de la vagina se ha normalizado casi tanto como hacer una limpieza bucal anual en la clínica dental. Son cuestiones de estética y salud que cohabitan en muchas agendas, aunque siempre se comparte más en sociedad la visita al dentista que al especialista en rebajar la tonalidad del tercer ojo, el vecino de la genitalia.

Dejando de lado las intervenciones que se dan para corregir malformaciones congénitas o problemas funcionales en el sexo, no son menos las que se hacen para rejuvenecer y embellecer la vulva y el pene por una inconformidad personal con su aspecto, por un complejo que quizás podría ser más conveniente ir a una consulta de salud mental antes de pasar por el médico como una mortadela de aceitunas por una charcutería. A continuación, algunos de los retoques estéticos íntimos más realizados, un mercado al que recurren más las mujeres que los hombres. Ay, ¿por qué será?

Blanqueamiento anal y genital

Esta técnica de blanqueamiento de los bajos fondos corrige ese oscurecimiento de la piel alrededor de la zona del ano y de los genitales utilizando tecnología láser. Al igual que con la depilación láser, se venden bonos en clínicas médicas especializadas para blanquearse el culo, testículos, pene o labios mayores de la vagina, pues son necesarias varias sesiones para despigmentar la piel de estas zonas tan delicadas y ajustar el tono perianal al pantone más tenue de la corporalidad.

Liposucción en el monte de Venus

El objetivo es eliminar el exceso de grasa acumulada sobre el pubis, que hace que se muestre una protuberancia más marcada. Empezaría a ser preocupante si no te dejase ver ni atar los cordones de las zapatillas. Con esta técnica habitual en abdomen, piernas y cartucheras, se drena ese tejido adiposo y adiós al complejo de Kilimanjaro entre las piernas, y bienvenido sea el pubis de llanura castellana.

Alargamiento de pene

Estamos ante la intervención estética sexual más demandada por hombres, porque si hay algo que les preocupa de verdad, es su tamaño. A veces ínfimo y poco útil para el placer, pero la mayoría de las veces servible, aunque acomplejante. Normal, hay penes en los vestuarios del gimnasio y en el porno con los que es complicado competir. Para estos casos, la solución médica más efectiva es un alargamiento de pene en el quirófano, que no garantiza más de 4 cm. más de crecimiento y que quede más bonita que una morcilla de Burgos, dependiendo del individuo.

Himenoplastia

Reconstruir el himen es una intervención demandada en culturas como la gitana y la árabe, pero en España tenemos un claro referente que ha compartido a los cuatro vientos sin ningún pudor y normalizando eso de dejar el himen igual que a los 10 años de edad, intacto y virginal. Sí, ella es Leticia Sabater. Veréis cuando se entere de que la virginidad no es una cuestión física, sino más bien mental. Pero de dónde no hay, no se puede sacar.

Labioplastia

Esta operación consiste en realizar una reducción de los labios menores, dándoles un tamaño más estético, más infantilizado, sin que se vea dañada su sensibilidad. Los centros estéticos especializados en la genitalia lo venden como una mejora para la higiene, como la fimosis de los tíos, y supone un mes de celibato porque conlleva una recuperación bastante delicada y con un alto riesgo de sufrir una infección.

La mayoría de estas intervenciones se inspiran en el porno, y las clínicas aprovechan el filón comercial para que compres confianza y autoestima aplicando el bisturí en los bajos. Hasta que se lo cuentas a tu mejor amiga licenciada en Psicología y te dice: "¿qué más da tu monte de Venus o el tono de tu ojo anal? Tu cerebro es el más poderoso órgano sexual".

