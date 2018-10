Homeopatía sexual: los mayores timos de las pseudoterapias para el sexo

Hay gente que se está muriendo por recurrir a pseudoterapias para tratar enfermedades graves en sustitución de tratamientos científicos, y también hay millones de personas que se insuflan placebo en el organismo bajo el inocente nombre de "homeopatía" para dolencias menores, como las disfunciones sexuales. Me he puesto a escarbar en los huertos de la red y he encontrado todo tipo de hierbas milagrosas encapsuladas que supuestamente curan la anorgasmia, falta de apetito sexual, impotencia, eyaculación precoz y cualquier cosa relacionada con la salud sexual. Pero, ¡ay, amig@s!, la ciencia y la evidencia dicen que ninguna funciona...

HIERBAJO QUE NO VUELA, A LA CAZUELA

Leer la composición de un bote de homeopatía a precio de salvación eterna, es lo más parecido a leer la etiqueta de un bote de champú comprado en el mercado negro; no te enteras de la fiesta y al final es como salir de la ducha sin haberte enjabonado el pelo: mucha agua pero muy poco fundamento.

Es maravilloso comprobar que existen hierbas que te valen para casi cualquier cosa y a la vez para todo lo contrario. Por ejemplo, he visto que una tal planta “Staphisagria” sirve para curar el vaginismo y la aversión al sexo, y a la vez, para la impotencia masculina "y la obsesión con el sexo como la ninfomanía". Oye, cada homeópata con su librillo.

Los “especialistas” en homeopatía no tendrán soluciones para la salud, pero imaginación un rato. Otra hierba llamada “Kalium Phosphoricum” se utiliza para tratar el priapismo al despertar provocado por los deseos sexuales (vamos, la típica erección mañanera), y a la vez también sirve “para cuando desaparecen los deseos sexuales, cuando hay impotencia y cuando se presentan poluciones en la noche”. Ok, todo muy claro.

FAMOSO SUCESO DE MUERTE POR HOMEOPATÍA EN LA HISTORIA DE ESPAÑA

Sí, toca hablar de Fernando El Católico, quien supuestamente falleció por consumir un polvo afrodisíaco casero: la cantárida o mosca española, un escarabajo verde brillante, seco y machacado en el mortero, que desde la antigüedad se utilizaba como sustancia vasodilatadora, lo que venía a ser la Viagra medieval pero sin rigor científico. Así acabó, con hemorragia cerebral y estirando la pata en el palacio. Se lo perdonamos porque eran otros tiempos, el siglo XVI, más o menos.

Volvamos al siglo XXI, año 2018, más exactamente, con un reclamo homeopático difícil de rechazar: el hierbajo "Angus Castus" para "genitales relajados y flácidos" durante las relaciones sexuales, porque "puede que exista una frialdad en el pene". Una poción mágica para el hombre que tiene “problemas tanto físicos como mentales que le impiden poder disfrutar del placer sexual”.

No existe desgracia sexológica que no tenga su hierbajo en latín, digno de un viaje en el tiempo a la Edad Media, tan actual como sus recetas, envasado bajo nombres comerciales aparentemente actuales, pero sin rigor científico ni evidencia empírica. Pero, sin duda, la marca de homeopatía sexual más maravillosa y convincente hasta la fecha, es sin duda la siguiente: POLLON (sin tilde en la "o").

Este cóctel de hierbas es comercializado por un laboratorio alemán por el módico precio de 25 euros e indicado para la eyaculación precoz, impotencia y "abuso de la masturbación".

RIGOR CIENTÍFICO O MORIR

En fin, señoras y señores, que si sufrimos de falta de deseo, sequedad vaginal, flojera en la erección, aburrimiento sexual, cistitis o cualquier inconveniencia del mojar que se precie, lo mejor será que recurramos a la medicina y/ o terapia sexual psicológica dirigida por profesionales, y no al engañabobos de las hierbas diluidas en agua con azúcar a precio de gintonic premium.