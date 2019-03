El enfado de mi jefe por hacer huelga el 8M

El martes pasado escribí un mail a mi jefe notificándole mi ausencia el 8M por la huelga feminista. Legalmente no estaba obligada a hacerlo, pero preferí avisar para evitar sorpresas en caliente. Es un tipo malhumorado e impulsivo, y no tenía ganas de disgustos innecesarios.

No me dijo nada en toda la semana, y ayer a primera hora ya tenía en mi bandeja de entrada su respuesta, enviada precisamente el viernes por la mañana, en plena huelga. El mail fue el siguiente:

De: Mi Jefe

Para: La Becaria

Fecha: 08 de marzo de 2019

Asunto: Re: Huelga Feminista 8M

Tú verás lo que haces. Sigo trabajando.

A continuación procedo a analizar el mail de mi jefe y su modo de actuar:

• Es un pollavieja opresor de libro. Ha querido dominar la situación manteniendo un hilo de tensión toda la semana sin decir nada, respondiendo justo el día que sabía que no iba a mirar el correo.

• "Tú veras lo que haces". Su mail es paternalista e inmaduro. Es el típico mensaje de novio infantil que intenta ser controlador y provocarte malestar, transmitiéndote que eres - falsamente - libre de actuar y esperando que te sientas como una criminal porque vas a hacer una cosa fatal. Mereces poco menos que morir. En este caso se puede interpretar como que te va a reducir tu salario casi inexistente, que te va a prohibir el café a media mañana o la ensalada prefabricada de supermercado a la hora de comer. También puede ser una amenaza para echarte, un aviso de que no volverá a renovarte o que simplemente seguirás puteada y sin ninguna opción a ascender en tu triste vida. Tensión gratuita innecesaria, ¡ni que su chiringuito fuese Silicon Valley!

• "Sigo trabajando". Aquí deja claro que con su labor empresarial va a hacer cosas imprescindibles mientras tú estás entre concentraciones y manifestaciones protestando inútilmente por una "inventada situación de desigualdad" que sufrimos las mujeres en todos los ámbitos de la vida, en unos más que en otros, y unas más que otras. Pero sí es verdad que aunque aquí no nos mutilen el clítoris ni nos tiren piedras a la cabeza hasta matarnos por infieles, lo que se dice “igualdad”, todavía no la hemos alcanzado. Un niño de 8 años puede entenderlo, pero el pollavieja de mi jefe no, porque no le interesa.

Hoy es martes y no ha vuelto a decirme nada más, ni por mail ni a la cara, porque su interés sigue siendo querer tenerme jodida, pero me da igual, he vuelto a actualizar mis perfiles de Linkedin e Infojobs, porque el riesgo de perder el empleo como pasó a varias kellys de los Hoteles Barceló - luego readmitidas -, sigue ahí.

Las protestas, reacciones, reivindicaciones y participaciones multitudinarias, son evidentes y más claras que el agua, basta solo con observar qué está pasando y leer con la compresión lectora activada. Sé que no soy la única a la que le ha pasado esto o algo peor. No estoy sola. ¡Es curioso que un color tan feo como el morado pueda unir y abarcar tanto!

Bueno, pues no voy a responder al mail de mi jefesaurio, pero sí le voy a enviar el enlace de esta publicación para que se dé por respondido.