Consejos para ser infiel sin que te pillen poniendo los cuernos

Las motivaciones de una persona para poner los cuernos a su pareja pueden ser variopintas y diversas, y nadie es nadie para, desde su posición individual, su ignorancia y conjeturas personales, señalar con el dedo y juzgarlas, por lo que nos vamos a detener en esos pequeños detalles en los que más suelen fallar hombres y mujeres cuando se la cuelan a su novio, mujer, marido, novia o compañero de vida. ¿Qué puedes hacer para llevar una doble o triple vida sin levantar sospechas?

Ahórrate los regalos por culpabilidad

No hagas regalos ni digas "te quiero" sin sentido por sentirte culpable después de convertir a tu pareja en una cornúpeta. Cuando un presente es forzado, intentando tapar una traición que solamente tú conoces, se nota. El sentimiento de culpabilidad por querer a otro o por haber estado restregándote los bajos con otra persona, no va a hacer desaparecer la cornamenta con un ramo de flores, un perfume caro o un abrazo con palabras bonitas por arte de magia.

Nombre falso en la agenda del móvil

Guarda a esa tercera persona en la agenda del móvil con una denominación no sospechosa vinculada a alguna profesión o servicio que utilices habitualmente. Por ejemplo, "Jorge Taller", "Laura Peluquera", "Arturo Escritor", "Israel Urólogo", "David Asesoría", "Natividad Podóloga" o "Juana Comercial Vodafone". Si tu pareja es excesivamente celosa y crees que te preguntará quién es ese contacto si aparece una notificación suya en la pantalla, guárdalo con un nombre del género por el que no sientas afinidad sexual y omite la profesión para evitar investigaciones más avanzadas. Suena ridículo, sí, pero más ridículos son a veces los celos y tener que dar explicaciones innecesarias.

Nada de redes sociales con "el otro" o "la otra"

Ten presente que lo mejor y más efectivo será no ser amigos en Facebook ni seguiros en Twitter o Instagram, ni poner likes, comentarios, pseudomenciones o corazones cruzados en vuestras respectivas publicaciones. Toda huella es una pista, una mala acción, la crónica de una muerte anunciada. Todo debe reducirse a una actividad cero en redes sociales, como si no existierais el uno para el otro, como si estuviésemos en 1965. La vida digital es el espejo de nuestra existencia, de los cuernos que están entre vuestras sábanas y ahí fuera.

No compartas cuenta de Amazon con tu pareja

Ni de Amazon ni de ningún zoco online, ni tan siquiera el mail. Si por el motivo que sea decides regalarle algo a tu segunda pareja o ligue secreto, todo queda registrado en los pedidos realizados, y días después te preguntarán vía mail por tu satisfacción con la compra. Compartir cuentas siempre es una actividad de riesgo, y de muy mal gusto si también tenéis en común la cuenta bancaria, tarjeta de crédito o Paypal, y estás gastando el dinero de ambos en regalos para tu pareja secreta con la que le pones los cuernos. Lo mejor es que tengas tus propias cuentas, y para minimizar del todo los riesgos, que vayas a una tienda física del barrio y pagues en efectivo como toda la vida de Dios.

Si te sientes mal intentando tapar tus infidelidades, tienes la opción de decir la verdad y asumir las consecuencias, dejar a tu pareja si no te llena o seguir como estás soportando el cargo de conciencia y haciendo contrapeso con tu otra mochila del egoísmo y las mentiras. No será por falta de opciones. Lo obvio es que el mejor truco para que no te pillen poniendo los cuernos, es no ponerlos. Tú decides.