Los comentarios más ridículos contra la reducción del IVA de los tampones

Se lleva años hablando de la reducción del IVA de los productos de higiene femenina, que actualmente está al 10%, y ahora se reflota el debate porque el Ministerio de Igualdad ha propuesto un plan para la bajada de este impuesto en todo tipo de productos relacionados con la menstruación, y también para pañales para bebés y adultos, que han bautizado como "tasa morada" (un color feo con ganas, por cierto), que presentarán en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022.

Como no podía ser de otra manera, hay gente que le parece mal, incluso personas directamente afectadas por este IVA en productos de primera necesidad, como son las mujeres, que lo comparan con el servicio de la luz y otros chanchullos que manejan manos privadas. La menstruación o la incontinencia en la edad temprana y en la adulta, son cosas inevitables que necesitamos durante un larguísimo período de nuestra vida, nada menos que alrededor de cuarenta años la regla, y respecto a los pañales para adultos, nadie estamos libres de poder necesitarlos a los 50 o 90 años en este misterioso camino que es la vida. Las argumentaciones en contra de la bajada del IVA de comprensas, tampones, copas menstruales y pañales son muy variopintas, y dejan en evidencia la miseria irracional de la especie humana.

Súbenos el sueldo, Irene

Dando un paseo por los superdotados senderos de Facebook, una persona con nombre femenino, muy afectada por la propuesta de Igualdad, comenta: "Preocúpate de que tengamos trabajo para poder comprarnos las compresas o podamos utilizar pañales", haciendo alarde de su descontento con el Ministerio de Igualdad, en un arrebato de cordura y coherencia, exigiéndole una medida laboral.

Afeitarnos las pelotas también es de primera necesidad

Otro caballero muy dolido con este asunto de rebajar el IVA en estos productos de higiene, comenta: "Entonces, las cuchillas de afeitar y la colonia de hombre, por ejemplo, ¿es artículo de lujo?". Un señor en el siglo XXI que pone a la misma altura el sangrado impuesto durante cuarenta años con su elección personal en el perfumado. Me apuesto a que su colonia de cabecera empieza por Varon y acaba en Dandy.

Los alimentos "sin gluten" son muy caros

Vamos a seguir mezclando churras con merinas. Dice otra persona usuaria de Facebook con identidad de mujer que "ser celíaco tampoco es una elección, y los productos alimentarios están a precio de marisco". Pero, chica, si eres una afectada por el precio de esos productos de alimentación, reivindica una bajada, pero no dejes de apoyar algo que también te beneficia.

¿Y los alquileres pa' cuándo?

"Le falta un hervor y de los grandes, mejor te preocupabas de los que no pueden pagar la luz y los alquileres", se refiere a Irene Montero una sexagenaria que ya poco la preocupa la roja (la menstruación), valga la redundancia. Sin mucho más que añadir, que la senectud le sea leve.

Ni feminismo ni machismo, igualismo

Dice un señor que en su muro de Facebook comparte fotos comparando a Íñigo Errejón con el Señor Barragán: "Me parece perfecto que se baje el IVA en muchos artículos, ¿pero en compresas cuánto os gastáis al mes? Dos o tres paquetes al mes no es nada en dinero. Que lo reduzcan en alimentación, medicinas y otros productos más importantes. Eso sí, mi máximo respeto a las mujeres pero feminismos no, eso es el equivalente al machismo, otro tema es pedir la igualdad".

La culpa de todo es de la ministra

"PAYASA", comenta una señora en edad de cobrar la pensión de la jubilación haciendo alarde de su educación. Curiosamente, son muchas las mujeres que alzan la voz en contra de esta medida que afecta a todas por igual, porque en vez de fijarnos en el beneficio común, miramos lo mal que nos cae la persona que lo propone y la ideología política que representa. Puede dar la sensación de que Irene Montero no se caiga bien ni a sí misma, ¿pero no podemos ser una sociedad menos idiota y apoyar el bien general, proponga quien lo proponga?