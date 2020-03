Cada vez que surge un problema de salud desconocido como es el caso de la infección por coronavirus, una hecatombe de desconocimiento e incertidumbre hacen explotar muchas cabezas, y como consecuencia, algún que otro bolsillo. Los jetas de las pseudoterapias y magufadas siempre sacan partido al máximo a estas circunstancias para aprovecharse de quien, en caso de desesperación, prueba cualquier cosa para curar un mal o evitar algo que le da miedo y puede causar la muerte. Estos son algunos ejemplos de terapias y otros bulos que han aparecido para evitar contagiarse con coronavirus:

Batidos anticoronavirus

Podría parecer una broma si no fuera porque el local comercial donde he visto este anuncio de "batidos anticoronavirus" es una tienda ecológica y de "medicinas alternativas", pues ya se sabe la fina línea que hay entre lo "natural" y lo que no sirve absolutamente para nada. Un anuncio aparentemente inocente que no es más que un "engañaviejas" y no tan viejas que suele ser el público objetivo ignorante de estos negocios.

Prevenir el coronavirus con ajo

La Organización Mundial de la Salud se ha visto obligada a desmentir una serie de bulos como este; que comer ajo, un alimento que cuenta con algunas propiedades antimicrobianas, proteja contra el coronavirus. Aun así, las ventas de ajo español han aumentado en un 30% sus ventas. Quien se pica, ajos come, pero protegerse del coronavirus ya no tanto. Cuidado con la halitosis.

Cocaine kills coronavirus

Esa fariña, siempre tendencia en tantos corazones. Es uno de los primeros bulos que ha tenido que desmentir la OMS: «La cocaína no puede proteger frente al nuevo coronavirus». Al tratarse de un mercado ilegal y siempre en alza, se desconoce qué aumento en ventas ha supuesto que este asunto blanco de primera necesidad para falsamente evitar el virus de moda.

Reiki, meditar y flores de Bach

Se están viendo magufos de todo pelaje y especie anunciando en Facebook terapias para prevenir y curar la infección por coronavirus meditando, tomando vitaminas random, flores de Bach o haciendo reiki. Todo a lo loco, sin ningún tipo de escrúpulo. Saben que no sirve para nada, pero les da igual, son felices cada vez que sale un virus nuevo para vender sus movidas inventadas sin ninguna validez ni rigor científico.

Besar vírgenes sin riesgos

Y una mención especial a la que quizás es la mayor parida que ha salido de una boca con respecto al coronavirus, por parte de un miembro de una hermandad sevillana, quien ha afirmado: «la virgen tiene las manos inmaculadas, está exenta de virus», refiriéndose al acto de besar a una virgen, una persona detrás de otra. La ignorancia es muy atrevida y si tantos siglos, tanta gente ha sido capaz de creerse infinidad de timos y afirmaciones carentes de sentido de sectas y religiones, ¿cuántas personas serían capaces hoy, en 2020, de besar a su santa sin riesgos, creyendo que sus poderes mágicos fulminan el efecto contagioso de todo virus impregnado en su superficie? Pocas cosas nos pasan. Besar santos, efectivamente, también puede transmitirte el coronavirus.