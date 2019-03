Los amuletos más raros para atraer al amor y al sexo

El mundo del esoterismo y la superstición está latente en un importante sector de la población. A veces creemos que nos rodeamos de gente “normal”, “racional”, y luego nos enteramos de que ese pedrusco que lleva la jefa o un compañero en la pulsera o collar, va más allá de lo decorativo; es una “piedra energética” que “da suerte” en el trabajo, el amor, la salud, el sexo, o en lo que a la persona portadora se le haya antojado. La creencia irracional de cosas que no tienen ninguna aprobación científica es una batalla perdida que también nos deja sus glorias a quienes no creemos en nada, porque ya que no tenemos la “suerte” de que un pedrolo nos vaya a arreglar la vida, al menos que nadie nos quite el echarnos unas risas, ¿no?

El amor, los desengaños sentimentales, el sexo y la desesperación que todo ello desencadena, mueven al mundo, y esto los magufos y las tiendas místicas saben aprovecharlo. Dentro de sus recomendaciones, existen un montón de amuletos sin más o combinados con algún hechizo o ritual, para arreglar esos amoríos que están patas arriba y desarreglos sexuales, cada cual más rocambolesco:

- Cuerno de ciervo contra la infidelidad. Para que funcione, se debe regalar a la persona amada un trozo de cuerno de ciervo guardado en una bolsa de tela roja. ¿Qué puede fallar?

- Amuleto fálico para protegerse de "las pasiones malsanas y los amores desafortunados". Ya en las primeras civilizaciones el pene ha sido usado como amuleto del amor, y sigue siendo considerado un símbolo de intensidad, lealtad y suerte en el amor para quien lo lleva. Lo que no queda tan claro es quién se lleva el reintegro gordo de la suerte, si el hombre y mujeres con pene, o cualquiera que se lo ponga sin importar sus atributos físicos.

- Pluma de colibrí para atraer al amor. Dice la teoría magufa que se debe envolver en papel de celofán y guardarla en el bolso: si la pluma CRECE, el amor estará por llegar, y una vez logrado, servirá como un amuleto de felicidad duradera. Un chollo.

- Bellota para pillar cacho. Utilizado como amuleto, este típico fruto del campo para alimentar al cerdo, también sirve para atraer al sexo opuesto (vamos, que si eres gay o lesbiana, no sirve). Su poderoso efecto se consigue llevándolo en el bolso, y si además lo frotas con aceite de almizcle, su súperpoder se multiplicará. Con un amuleto tan al alcance de cualquiera, quien vuelva a casa un sábado sin haber ligado, es porque ha querido.

- Botón para recuperar el amor. Para conseguir que la pareja regrese, hay que coger un botón de alguna prenda suya, coserlo en un pequeño trozo de tela negra con hilo negro haciendo la forma de una cruz y pronunciar una invocación mientras se zurce el tinglado: "Isis, diosa superior, haz que Manolito (o como se llame la pareja) vuelva a mi lado. Si no lo haces, jamás te soltaré, y quedarás prisionera en la oscuridad". Prueba a leerlo sin reírte. Bueno, luego se guarda en un sitio oscuro y una vez que el amor vuelva, se debe descoser el botón y coserlo de nuevo en la prenda de donde se arrancó, dándole las gracias a la diosa Isis por su generosidad. A Marie Kondo le tiene que flipar esto.

- Grano café para recuperar el amor. Al parecer, se coge un grano de café y se guarda dentro de una bola roja de seda o de terciopelo. Se cierra con un cordel y se guarda o en el bolso o en la ropa interior, una técnica infalible para que la pareja regrese y vuelva la paz. El amuleto debe conservarse hasta que el cordel se rompa, aunque la pareja ya haya vuelto.

- Ojo de halcón para rebajar la libido. Pedrolo utilizado para enfriar un impulso sexual "hiperactivo" y hacer que se calme la entrepierna. Este poder mágico estudiado por la ciencia de la gemoterapia, que dota de poderes inventados a las piedras, se recomienda para “meter en el bolsillo a la pareja si sale de juerga con sus amigos”. Vamos, que si tu novio está salido, eres celosa y crees que con esto vas a vivir más tranquila, ya sabes. Nada que objetar.

- Crisoprasa, pedrusco contra las ETS. Bueno, aquí toca ponerse en plan serio. ¡¿Cómo que una piedra para protegerte de las enfermedades de transmisión sexual?! Dicen que es ideal para utilizar en la primera cita porque actúa contra las inhibiciones y también contra las ETS. Vale, métete lo que quieras en el bolsillo, ¡¡PERO USA CONDÓN Y DÉJATE DE TONTERÍAS!!

Y así nos va; 2019 ya y la gente dejándose timar desde tiempos inmemoriales.

LEER MÁS: Falsas creencias históricas sobre la masturbación