El vídeo de un manatí acercándose a unos bañistas en Florida, en una playa de la ciudad de San Petersburgo, se ha vuelto viral.

EL entusiasta de la naturaleza y canoero conocido como See Through Canoe, dijo a Newsflare: "Me sorprendió ver al manatí darse la vuelta por completo para seguir a una persona que nadaba por la playa.

"Seguí pensando que el chico vería la gran sombra oscura nadando debajo de él, pero nunca lo hizo.

Después de nadar con el hombre por una corta distancia, el manatí se dio la vuelta y continuó su camino hacia la playa, acercándose a la gente al azar para verlos por un momento ", continuó.

© Newsflare / SeeThroughCanoe

